Хакер поневоле: как американские спецслужбы охотились за россиянином на Шри-Ланке

В предновогодние дни на Шри-Ланке разгорелся международный скандал, связанный с «русскими хакерами». На острове пропал 27-летний россиянин Фёдор Манохин, экстрадиции которого требовали США. Американские власти обвиняли мужчину в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы. Знакомые Манохина утверждают, что он, возможно, занимался незаконным обналичиваем средств, но к взломам отношения не имеет. При этом экстрадиции своего гражданина на родину добивалась и Россия — в связи с обвинением в краже. Однако накануне суда мужчина загадочным образом исчез, а спустя три недели был задержан ростовскими сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Кто такой Фёдор Манохин и как за псевдохакера полгода боролись Россия и США — в расследовании RT.

29 декабря 2017 года на 167-м километре трассы Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области сотрудники ГИБДД остановили BMW X5 для проверки документов. В салоне автомобиля находились молодой человек и девушка. К девушке у полицейских претензий не возникло. А вот водителю, которого звали Фёдор Манохин, не повезло.

Оказалось, что с лета 2017 года он находится в федеральном розыске по подозрению в краже в особо крупном размере. Мужчина был задержан и отправлен в СИЗО Новочеркасска, откуда его этапировали в Москву — по месту совершения преступления.

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Однако, как выяснил RT, ещё в начале декабря 2017 года уроженец города Ноябрьск Тюменской области находился на Шри-Ланке в эпицентре дипломатического скандала: власти США требовали его выдачи по подозрению в отмывании денег и «вмешательству в выборы», за что Манохину в совокупности грозило почти 85 лет тюрьмы. Россия, в свою очередь, добивалась экстрадиции своего гражданина на родину в связи с обвинением в краже. Но накануне суда мужчина загадочным образом исчез.

Облава на россиян

Охотиться за 27-летним россиянином Фёдором Манохиным американские спецслужбы начали несколько лет назад. По версии ФБР, мужчина был причастен к хакерским атакам и отмыванию денег. В феврале прошлого года у американцев появилась информация, что Манохин может находиться на Шри-Ланке. В тот же период по всему острову под предлогом проверки документов были проведены задержания русскоговорящих туристов.

Так, в первых числах марта российские СМИ сообщали об аресте девятерых россиян, нарушивших визовый режим. Однако есть информация, что задержанных было намного больше.

«Я одна из тех, у кого тоже забрали паспорт 27 февраля. И скажу вам, что это далеко не девять человек. Они прошлись по всему побережью. И забрали около 35 человек», — описывала в соцсетях ситуацию с облавой одна из туристок, Юлия Коваленко.

О том, что действия местных правоохранителей не были похожи на обычную проверку документов, рассказывали и другие отдыхающие.

Задержать Манохина полицейским Шри-Ланки удалось 4 марта. Он отдыхал со своей бывшей женой и маленьким ребёнком в курортном городе Велигама.

Остров Шри-Ланка

globallookpress.com

© Martina Katz

Как рассказал RT источник в посольстве России, в этот день в консульство позвонила Александра Манохина. Женщина сообщила, что ранним утром в номер отеля, где они жили, ворвались вооружённые люди и увезли её бывшего мужа в неизвестном направлении.

Дипломаты выяснили, что Манохин числится в розыске Интерпола, а США добиваются его экстрадиции за отмывание денег. Преступления Манохин якобы совершал ещё в 2010-м, когда жил в США.

«Два дня он провёл за решёткой в ожидании суда, — вспоминает источник RT. — На 6 марта было назначено судебное заседание. Мы были поставлены в узкие рамки. Но за это время удалось провести переговоры с властями Шри-Ланки, использовав серьёзные аргументы против того, чтобы выдавать россиянина американцам».

6 марта 2017 года суд Коломбо освободил Манохина под подписку о невыезде и залог в размере 2 млн рупий (около $12 тыс.). Поручителями выступили двое местных граждан, которые обязались выплатить залог в случае побега россиянина.

Тогда же в сети появились первые обращения к российским властям с просьбой освободить незаконно задержанного россиянина и вернуть его на родину. «Мы — знакомые, друзья и родственники — требуем экстрадировать Манохина Фёдора в Российскую Федерацию, дабы избежать произвола со стороны лиц, арестовавших его, — говорилось в одной из петиций. — Просим немедленно разобраться в ситуации и принять все необходимые меры по защите российского гражданина на территории стороннего государства. Также просим не допустить никакой иной экстрадиции в иные, третьи страны!»

© patriotrf.ru

Юный мул и взломщик выборов

Как сообщил RT источник, знакомый с материалами дела, первоначально Манохин обвинялся в отмывании денег в составе преступной группы. По американским законам за это преступление россиянину грозило наказание до 60 лет лишения свободы.

«Поводом для задержания Манохина могли послужить показания осуждённого за хакерство Романа Селезнёва, которого в США посадили на 27 лет, хотя ему грозило 60, — предполагает собеседник. — Очевидно, он пошёл на сделку. Вероятно, в числе прочих назвал и Манохина. По крайней мере есть такая информация, что аресты других «хакеров» в Чехии, Эстонии и Греции проходили по его наводке».

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США в 2014 году. Американский суд признал его виновным в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трёх штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн.

По словам источника, Манохин мог работать на Селезнёва, когда жил в США.

Однако адвокат Романа Селезнёва Игорь Литвак заявил RT, что его подзащитный никогда не упоминал о таком человеке, а фамилию Манохин слышит впервые.

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Бывший сотрудник посольства в Шри-Ланке, участвовавший в судебных заседаниях, тоже уверяет, что Манохин хакером никогда не был. «Возможно, в молодости он был причастен к отмыванию денег. Но таких называли мулами: там деньги получи, туда положи, — поясняет экс-дипломат. — То есть сами они ничего не воровали, а помогали с проведением незаконных финансовых операций. Я его даже не спрашивал о причастности к преступлениям. Сам он говорил только, что ему не нравится перспектива оказаться в американской тюрьме».

Отсрочить выдачу Манохина удалось благодаря путанице в документах — ордер на экстрадицию в США был выписан на имя Фархада Манохина. Под этим именем он жил в Штатах, но потом в России поменял паспорт и взял себе имя Фёдор. В итоге американцы были вынуждены направить ещё один запрос шриланкийским властям на экстрадицию россиянина.

Однако в новом ордере появилось ещё одно обвинение — в хакерстве. Теперь, по версии американцев, Манохин не только занимался обналичиванием средств, но и вторгался в процесс избрания президента США. По этому обвинению ему грозило 25 лет.

Нелепые обвинения

Источник RT в дипломатических кругах уверяет, что никаких доказательств американская сторона не представила.

«В обвинительных документах нет никаких доказательств вмешательства в выборы, не указаны источники получения этой оперативной информации», — отмечает собеседник.

По словам вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека при ООН Александра Ионова, история о «русских хакерах», повлиявших на выборы США, используется в Америке для сведения внутриполитических счётов, а также для того, чтобы оказывать давление на администрацию Трампа. Поэтому, пока эти задачи актуальны для оппонентов нынешнего президента США, «хакеров из России» и далее будут обвинять во вмешательстве в выборы.

«Стоит отметить, что это политическое обвинение, поэтому если США пытаются экстрадировать российского гражданина под таким предлогом из ЕС, то его могут и не выдать, — говорит Александр Ионов. — А со странами вроде Шри-Ланки таких проблем нет: партия сказала — они сделали».

При этом, по словам эксперта, обвинения в хакерском вмешательстве в выборы удобны для США, поскольку они позволяют задерживать российских граждан без необходимой доказательной базы по всему миру.

«Когда изучаешь документы, которые приходят из США в рамках подобных процессов над российскими гражданами, то видно, что там нет доказательной базы, — говорит Ионов. — Они исходят из того, что человек теоретически мог совершить подобные действия. Они делают так: сотрудник ФБР приходит на показание под присягой в суде и говорит: «Я являюсь дипломированным сотрудником и прошёл школу ФБР. И я утверждаю, что Иванов Иван Иванович является хакером». На основании этого присяжные под присмотром прокурора выдают санкцию на арест».

Эта информация не появляется в базе Интерпола, продолжает Ионов: «Поэтому Россия даже не в курсе, сколько её граждан находятся в розыске властями США. Американцы делают всё, чтобы задержание наших граждан происходило кулуарно и мы не могли защитить их, когда они выезжают за рубеж. США нарушают конституционные права наших граждан и не отрицают этого: они в открытую заявляют, что их нормы права являются суверенными и распространяются на всех граждан, независимо от их гражданства».

© МВД РФ

По мнению эксперта по кибербезопасности Алексея Раевского, все заявления американцев о вмешательстве «русских хакеров» в выборы США являются надуманными.

«Конечно, волна обвинений против «русских хакеров» выглядит странно, но объяснимо, ведь в США громко заявляли, что они повлияли на итоги выборов президента, а доказательств никаких не представили. Очевидно, их логика заключается в том, чтобы найти граждан России, совершавших финансовые преступления, осудить их за это, а в прессе сказать, что они могли быть причастны ещё к взлому выборов. Для части общественности этого будет достаточно», — пояснил Раевский RT.

В пресс-службе Госдепартамента США на вопросы RT отвечать не стали. Письменный ответ ведомство не прислало, а перезвонивший в редакцию сотрудник пресс-службы пояснил, что никаких комментариев на тему экстрадиции Манохина Госдеп давать не намерен.

В суде города Коломбо и уголовном розыске (Criminal Investigation Department) на вопросы RT о преследовании Манохина отвечать отказались.

Летом 2017 года в борьбу за Манохина включилась Генпрокуратура России, которая направила запрос о его экстрадиции в Россию. Манохину повезло: за год до инцидента страны подписали договор о выдаче преступников. Оказалось, что в России в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере». 20 июля 2017 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Манохина, после чего мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Кто такой Манохин?

Как выяснил RT, Фёдор Манохин родился в 1990 году в городе Ноябрьске Тюменской области. Вскоре его родители переехали в Москву. В России Манохин вёл жизнь обычного бизнесмена средней руки. Он занимался предпринимательской деятельностью в Волгограде, откуда родом его бывшая супруга. Женщина не догадывалась, что её бывший муж мог быть связан с хакерскими группировками.

«На Шри-Ланку мы ездили, чтобы провести вместе время с нашим общим ребёнком», — рассказала RT Александра Манохина.

По словам женщины, ситуация с арестом и уголовным преследованием бывшего супруга повергла её в шок, однако рассказывать подробности произошедшего она наотрез отказалась.

По данным базы «Контур.Фокус», Фёдор Манохин является учредителем двух компаний в Волгограде: ООО «Тимурико» и ООО «МА». Согласно уставным документам, обе фирмы специализируются на оказании услуг по доставке продуктов питания, а также производстве хлебобулочных изделий.

Волгоградская знакомая Манохина — Наталья Дьякова — рассказала RT, что Фёдор собирался открыть в городе ресторан. «Он рассказал, что после смерти матери продал в Москве квартиры и решил вложить эти деньги в бизнес в Волгограде, — рассказывает она. — Строил ресторан. Под это дело брал ещё кредиты. Фёдор хотел связаться с благотворительным фондом Чулпан Хаматовой и договориться, чтобы часть выручки от ресторана направлялась напрямую на благотворительность. Поэтому я не верю в то, что он какой-то киберпреступник».

Между тем, по данным Службы судебных приставов, в отношении Фёдора Манохина заведено исполнительное производство. С него пытаются взыскать 245 тыс. рублей.

Один из знакомых Манохина предположил, что это долги по алиментам. В 2016 году его бывшая жена подавала соответствующий иск.

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Бегство на родину

Несмотря на запрос об экстрадиции из России, в конце ноября Манохин продолжал оставаться на Шри-Ланке. Местные власти не могли решить, какой из стран выдать преступника.

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В декабре 2017 суд Коломбо должен был принять окончательное решение, какой стране выдать Манохина. Однако он бесследно исчез. Полиция Коломбо объявила россиянина в розыск. А генеральный контролёр иммиграции и эмиграции (CGIE) М.Н. Ранасингхе заявил, что у них нет информации о пересечении Манохиным границы.

Местные СМИ сразу же стали излагать конспирологические версии.

Так, шриланкийская редакция британского издания Daily Mirror без указания источника информации сообщила, что «русский хакер» мог покинуть страну на борту самолёта главы Рособоронэкспорта Александра Михеева. В начале декабря делегация компании была в Шри-Ланке с официальным визитом.

Однако в компании эту информацию опровергли. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил RT пресс-секретарь Рособоронэкспорта Вячеслав Давиденко. На момент публикации материала RT не удалось получить комментария от МИД. Источник RT в дипломатических кругах рассказал, что исчезновение Манохина стало неожиданностью и для российской стороны.

Обнаружился Манохин так же неожиданно, как и исчез. Причём нашли его не на Шри-Ланке, а в России. Ростовские сотрудники ГИБДД задержали мужчину при проверке документов.

«Он был задержан 29 декабря 2017 года. В ходе несения службы на 167-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское сотрудники ГИБДД остановили BMW X5, которым управлял гражданин 1990 года рождения, — рассказали RT в пресс-службе МВД по Ростовской области. — В ходе проверки по базам было установлено, что водитель находится в федеральном розыске за кражу. Сотрудники ГИБДД доставили водителя в дежурную часть».

© mos-gorsud.ru

После задержания беглец был отправлен в СИЗО-3 в Новочеркасске. Источник RT во ФСИН рассказал, что 10 января 2017 года Манохин был этапирован в Москву.

«Перевозка заключённого займёт несколько дней, после чего Манохин будет помещён в одно из учреждений ФСИН по городу Москве», — пояснил собеседник.

Источники в силовых структурах не исключают, что Манохину будет предъявлено ещё одно обвинение: в незаконном пересечении границы. Силовики намерены узнать, каким образом он попал в Россию.