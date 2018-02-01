«Призрак КГБ будоражит умы конгрессменов»: почему американские политики продолжают голословно обвинять RT

Американские политики не оставляют тему «российской пропаганды» и продолжают выдвигать обвинения против RT. В эфире CNN конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что российский телеканал распространяет «фейковые новости», а также выразил уверенность в существовании пропагандистских «фабрик КГБ». Однако никаких доказательств политик не привёл. По мнению экспертов, такие голословные выпады приводят только к росту популярности телеканала.

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер обвинил телеканал RT в распространении фейковых новостей. Об этом политик заявил в эфире телеканала CNN. Обсуждая с ведущим новостной передачи выпады Дональда Трампа в адрес CNN и других американских телеканалов по поводу тиражирования ими ложной информации, Кинзингер отметил, что «настоящей проблемой», на его взгляд, является российский телеканал RT.

Адам Кинзингер

globallookpress.com

© Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Конгрессмен уверен в существовании «фабрик КГБ или ФСБ», сотрудники которых специально публикуют новости RT в социальных сетях в политических целях.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского законодателя: «Призрак КГБ всё ещё бродит по конгрессу и будоражит неокрепшие умы конгрессменов».

Кинзингер, избравшийся в конгресс от 16 округа штата Иллинойс, давно специализируется на борьбе с «российской угрозой». Так, в мае 2016 года он вместе со своим коллегой конгрессменом Тедом Лью выдвинул инициативу по созданию специального агентства, которое боролось бы «с российской и китайской пропагандой».

«Создание соответствующего агентства даст США уникальную возможность направить мощный поток правды, обеспечивая мировую стабильность и предотвращая конфликты», — заявил Кинзингер.

Кроме того, он был одним из авторов принятого конгрессом в 2016 году закона «О поддержке стабильности и демократии на Украине». Норма запрещает американским властям когда-либо признавать российский статус Крыма, а также открывает возможность для поставок Киеву летального оборонительного оружия.

Также Кинзингер — противник Дональда Трампа. В августе 2016 года конгрессмен публично объявил, что не поддерживает кандидата от Республиканской партии, отметив, что в первую очередь является американцем, а уже потом республиканцем.

Неологизм Трампа

Президент США во многом разделяет точку зрения, согласно которой Россия наряду с КНР представляет для Соединённых Штатов угрозу. Эта мысль легла в основу новой Стратегии национальной безопасности США, утверждённой администрацией Дональда Трампа.

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Выступая перед конгрессом 31 января с ежегодной речью «О положении страны», Дональд Трамп снова повторил тезис о «соперниках» США в лице России и Китая, которые «бросают вызов» американским интересам и ценностям.

Наибольшее возмущение у американской политической элиты вызывает само существование альтернативного взгляда на события в информационном пространстве, считают эксперты. Примечательно, что, совершая выпады против RT и обвиняя телеканал в создании фейковых новостей, западные политики не приводят конкретных примеров.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, сам термин «фейковая новость», активно используемый сегодня в нападках на RT, закрепился с подачи Дональда Трампа.

Причём изначально Трамп использовал словосочетание «фейковая новость», говоря о своих внутриполитических оппонентах, — некоторые американские телеканалы активно критиковали политика во время предвыборной кампании.

«Раньше говорили иначе — неточные новости, ангажированная информация, — отметил Владимир Васильев в интервью RT. — Поскольку неологизм «фейковая новость» связан с Трампом, то и все его недостатки, такие как чрезмерный примитивизм и прямолинейность, отражены в этом термине. Трамп называет фейками чуть ли не всё, что ему не нравится. И попытки использовать термин в другом контексте иногда дают эффект, обратный желаемому: зритель уже начинает воспринимать канал, подвергаемый нападкам, как канал, который стоит смотреть».

Действительно, аудитория RT продолжает расти. Согласно данным исследования, проведённого Ipsos, еженедельно в Европе телеканал смотрят 36 млн человек. RT вошёл в пятёрку крупнейших панрегиональных новостных каналов. Его суммарная аудитория — около 70 млн человек в неделю.

В то же время аудитория американского телеканала CNN сокращается. По информации специализированного новостного издания Adweek, рейтинг телеканала снижается из-за недостоверной подачи информации.

Административный пресс

Не добившись снижения популярности RT бездоказательной критикой, власти США прибегли к мерам административного давления. Ещё в феврале 2017 года в конгрессе США обсуждались возможные способы борьбы с «российской пропагандой», тогда никаких конкретных решений принято не было. Однако впоследствии сенатор-демократ Джин Шахин разработала проект «Закона о модернизации регистрации иностранных агентов (FARA) и принуждении к ней». Документ предлагал расширить полномочия Минюста для требования у компаний данных об их зарубежных связях и о каналах финансирования.

Одним из доказательств «связи» RT с властями Российской Федерации стала фотография Маргариты Симоньян с Владимиром Путиным — сенатор Шахин заявила, что снимок получен по каналам разведки.

В действительности это фото всегда находилось в открытом доступе, снимок был сделан в 2015 году на официальном мероприятии.

В сентябре 2017 года американский Минюст потребовал от обслуживающей RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Власти США не ограничились этим шагом и лишили телеканал аккредитации в конгрессе.

К травле RT подключились частные IT-корпорации. В частности, руководство поисковой системы Google пригрозило маркировать новости RT и Sputnik для «повышения прозрачности» выдачи материалов.

Маргарита Симоньян

РИА Новости

«Вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да», — отметила Маргарита Симоньян.

Информационная война

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, заявления, подобные высказыванию конгрессмена Адама Кинзингера, сложно даже комментировать. По словам эксперта, такие чёрно-белые заявления обычно свойственны людям с очень незамысловатым складом ума и буйной фантазией.

«Мы имеем дело с банальной пропагандой, попыткой наклеить ярлык на RT и нежеланием разбираться, почему новости на RT отличаются от тех, которые мелькают на американских каналах, — пояснил эксперт в интервью RT. — К сожалению, очень часто истеблишмент США, должностные лица, чиновники позволяют себе давать нелестные и крайне субъективные оценки, которые не соответствуют действительности даже при поверхностной верификации. У них отключён фактчекинг. И это позволяет им с очень серьёзным лицом говорить глупости, которые эксперты вынуждены комментировать».

Похожей точки зрения придерживается и политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По мнению эксперта, если бы телеканал действительно распространял фейковые новости, никто не стал бы устраивать против него такую кампанию.

«На канал, который ничего не стоит, не будут обращать столько внимания», — отметил Судаков в интервью RT.

РИА Новости

Сегодня задача американской политической элиты — доказать, что всё, что исходит от России — это фейк, считает эксперт. По большому счёту RT является каналом для тех, кто хочет получить альтернативный взгляд не только на американскую внутреннюю политику, но и на международные события. А то, чем занимается сегодня конгресс, — это информационная, гибридная война, которая дополняет санкции, отметил Судаков.