Отмечают за слова: будет ли Google маркировать новости RT и Sputnik

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Роман Тихонов
Интернет-гигант Google работает над «повышением прозрачности» выдачи новостей на своих платформах. Такие меры, в частности, предполагают маркировку финансируемых государствами источников информации. Выступая на слушаниях конгресса США, представители компании заявили, что новости RT и Sputnik уже имеют особую пометку. Также планируется маркировать подобные материалы на платформе YouTube. В то же время представители Google сообщили, что на данный момент не обнаружили нарушений требований прозрачности со стороны RT или Sputnik.
Будет ли Google маркировать новости RT и Sputnik
  • © AFP/RT

Компания Google, представляя свою позицию на слушаниях американского сената по российскому вмешательству, заявила, что ведёт работу над «повышением прозрачности» выдачи новостных материалов в результатах поиска. Для этого предполагается помечать материалы СМИ, финансируемых государством, таких как RT и Sputnik, особой маркировкой.

Как сообщили на слушаниях, в поиске Google уже присутствуют ярлыки, которые «указывают на связь RT с российскими властями», скоро подобный механизм появится и на YouTube.

Несмотря на то что представители компании заявили, что эта мера уже активирована, в результатах поисковика и сервиса Google News материалы RT пока никак не выделены. Редакция телеканала запросила комментарий у компании, однако на момент выхода статьи ответа получено не было.

Позицию американского интернет-гиганта прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да», — подчеркнула главред RT.

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Также представители Google сообщили, что не заметили нарушений требований прозрачности со стороны RT и Sputnik, не уточнив критериев. При этом они рассказали сенаторам, что проводят мониторинг всех платформ интернет-гиганта, «чтобы не допустить злоупотреблений». Компания также не расторгала никаких договоров с RT и Sputnik, уточнили в Google.

Однако старший вице-президент Google Кент Уолкер подчеркнул, что компания «активно работает над тем, чтобы предоставлять пользователям максимально широкую информацию о материалах, которое они просматривают».

«Так, в поиске присутствуют ярлыки, которые указывают на связь RT с российскими властями», — уточнил Уолкер.

«Таким образом, они получают возможность принимать решения на основе фактических данных — включая решения о том, хотят ли они размещать свою рекламу на конкретных сайтах, таких как RT. Мы очень серьёзно относимся к проблеме распространения дезинформации на наших платформах и прилагаем значительные усилия для пресечения таких действий. Так, у нас запрещено размещение новостных материалов зарубежными новостными организациями, скрывающими свои связи с иностранными правительствами», — сказал старший вице-президент Google.

Представители Facebook, которые также присутствовали на слушаниях, сообщили, что крупнейшая в мире социальная сеть не видит проблемы в существовании страниц RT и Sputnik в своей сети, а также в использовании ими инструментов рекламы до тех пор, пока они не нарушают правила Facebook и местное законодательство.

  • Слушания сенатского комитета с представителями Google, Facebook и Twitter
  • Reuters

По всем стандартам

В конце 2017 года компания опубликовала данные внутреннего расследования, где отметила, что RT не нарушал правила Google и не использовал его платформы для незаконных манипуляций. Под манипуляциями в документе понималось «использование телеканалом видеохостинга YouTube». По словам представителей Google, RT, «как и прочие финансируемые государством СМИ», работает в соответствии со стандартами корпорации.

Кроме того, Google заявил, что в компании не собираются менять алгоритмы своего поиска, чтобы влиять на положение определённых сайтов в новостной выдаче. Такое заявление направил в российский Роскомнадзор вице-президент корпорации Никлас Лундблад в ответ на запрос о планах разработать механизм для ранжирования материалов RT и Sputnik, о чём ранее заявил председатель совета директоров холдинга Alphabet Эрик Шмидт.

Тогда функционер Alphabet заявил, что в компании уже работают «над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов». Причиной тому, по его словам, стало «засилие фейков», которые аудитория не в состоянии самостоятельно распознать.

При этом он поспешил заверить своих слушателей на Форуме по международной безопасности в Галифаксе, что выступает категорически против цензуры и не хочет «запрещать сайты».

Вмешательства-2017

На заседании сенатского комитета Google, Facebook и Twitter также сообщили, что не обнаружили свидетельств того, что Россия пыталась с помощью их сервисов повлиять на выборный процесс в Соединённых Штатах.

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Кроме выборов губернатора в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, американцы участвовали в ряде внеочередных местных выборов, самыми заметными из которых стала кампания за место сенатора от штата Алабама в конгрессе США.

«Хотя мы не обнаружили никаких злоупотреблений в отношении наших платформ применительно к выборам в штатах в 2017 году, мы продолжаем нашу работу и будем и далее разрабатывать инструменты и процессы для противодействия эволюционирующим угрозам», — сообщил старший вице-президент Google Кент Уолкер.

Кроме того, старший советник Twitter Шон Эджетт заявил, что компания «не осведомлена» о каких-либо попытках государственного вмешательства в эти выборы.

Издание Politico отмечает, что представитель Facebook Колин Стретч не дал прямого ответа на вопрос, но при этом не известил сенаторов о подобных инцидентах.

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