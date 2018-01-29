Отмечают за слова: будет ли Google маркировать новости RT и Sputnik
- © AFP/RT
Компания Google, представляя свою позицию на слушаниях американского сената по российскому вмешательству, заявила, что ведёт работу над «повышением прозрачности» выдачи новостных материалов в результатах поиска. Для этого предполагается помечать материалы СМИ, финансируемых государством, таких как RT и Sputnik, особой маркировкой.
Как сообщили на слушаниях, в поиске Google уже присутствуют ярлыки, которые «указывают на связь RT с российскими властями», скоро подобный механизм появится и на YouTube.
Несмотря на то что представители компании заявили, что эта мера уже активирована, в результатах поисковика и сервиса Google News материалы RT пока никак не выделены. Редакция телеканала запросила комментарий у компании, однако на момент выхода статьи ответа получено не было.
Позицию американского интернет-гиганта прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да», — подчеркнула главред RT.
Также представители Google сообщили, что не заметили нарушений требований прозрачности со стороны RT и Sputnik, не уточнив критериев. При этом они рассказали сенаторам, что проводят мониторинг всех платформ интернет-гиганта, «чтобы не допустить злоупотреблений». Компания также не расторгала никаких договоров с RT и Sputnik, уточнили в Google.
Однако старший вице-президент Google Кент Уолкер подчеркнул, что компания «активно работает над тем, чтобы предоставлять пользователям максимально широкую информацию о материалах, которое они просматривают».
«Так, в поиске присутствуют ярлыки, которые указывают на связь RT с российскими властями», — уточнил Уолкер.
«Таким образом, они получают возможность принимать решения на основе фактических данных — включая решения о том, хотят ли они размещать свою рекламу на конкретных сайтах, таких как RT. Мы очень серьёзно относимся к проблеме распространения дезинформации на наших платформах и прилагаем значительные усилия для пресечения таких действий. Так, у нас запрещено размещение новостных материалов зарубежными новостными организациями, скрывающими свои связи с иностранными правительствами», — сказал старший вице-президент Google.
Представители Facebook, которые также присутствовали на слушаниях, сообщили, что крупнейшая в мире социальная сеть не видит проблемы в существовании страниц RT и Sputnik в своей сети, а также в использовании ими инструментов рекламы до тех пор, пока они не нарушают правила Facebook и местное законодательство.
- Слушания сенатского комитета с представителями Google, Facebook и Twitter
- Reuters
По всем стандартам
В конце 2017 года компания опубликовала данные внутреннего расследования, где отметила, что RT не нарушал правила Google и не использовал его платформы для незаконных манипуляций. Под манипуляциями в документе понималось «использование телеканалом видеохостинга YouTube». По словам представителей Google, RT, «как и прочие финансируемые государством СМИ», работает в соответствии со стандартами корпорации.
Кроме того, Google заявил, что в компании не собираются менять алгоритмы своего поиска, чтобы влиять на положение определённых сайтов в новостной выдаче. Такое заявление направил в российский Роскомнадзор вице-президент корпорации Никлас Лундблад в ответ на запрос о планах разработать механизм для ранжирования материалов RT и Sputnik, о чём ранее заявил председатель совета директоров холдинга Alphabet Эрик Шмидт.
Тогда функционер Alphabet заявил, что в компании уже работают «над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов». Причиной тому, по его словам, стало «засилие фейков», которые аудитория не в состоянии самостоятельно распознать.
При этом он поспешил заверить своих слушателей на Форуме по международной безопасности в Галифаксе, что выступает категорически против цензуры и не хочет «запрещать сайты».
Вмешательства-2017
На заседании сенатского комитета Google, Facebook и Twitter также сообщили, что не обнаружили свидетельств того, что Россия пыталась с помощью их сервисов повлиять на выборный процесс в Соединённых Штатах.
Кроме выборов губернатора в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, американцы участвовали в ряде внеочередных местных выборов, самыми заметными из которых стала кампания за место сенатора от штата Алабама в конгрессе США.
«Хотя мы не обнаружили никаких злоупотреблений в отношении наших платформ применительно к выборам в штатах в 2017 году, мы продолжаем нашу работу и будем и далее разрабатывать инструменты и процессы для противодействия эволюционирующим угрозам», — сообщил старший вице-президент Google Кент Уолкер.
Кроме того, старший советник Twitter Шон Эджетт заявил, что компания «не осведомлена» о каких-либо попытках государственного вмешательства в эти выборы.
Издание Politico отмечает, что представитель Facebook Колин Стретч не дал прямого ответа на вопрос, но при этом не известил сенаторов о подобных инцидентах.