Отмечают за слова: будет ли Google маркировать новости RT и Sputnik

Интернет-гигант Google работает над «повышением прозрачности» выдачи новостей на своих платформах. Такие меры, в частности, предполагают маркировку финансируемых государствами источников информации. Выступая на слушаниях конгресса США, представители компании заявили, что новости RT и Sputnik уже имеют особую пометку. Также планируется маркировать подобные материалы на платформе YouTube. В то же время представители Google сообщили, что на данный момент не обнаружили нарушений требований прозрачности со стороны RT или Sputnik.

Компания Google, представляя свою позицию на слушаниях американского сената по российскому вмешательству, заявила, что ведёт работу над «повышением прозрачности» выдачи новостных материалов в результатах поиска. Для этого предполагается помечать материалы СМИ, финансируемых государством, таких как RT и Sputnik, особой маркировкой.

Как сообщили на слушаниях, в поиске Google уже присутствуют ярлыки, которые «указывают на связь RT с российскими властями», скоро подобный механизм появится и на YouTube.

Несмотря на то что представители компании заявили, что эта мера уже активирована, в результатах поисковика и сервиса Google News материалы RT пока никак не выделены. Редакция телеканала запросила комментарий у компании, однако на момент выхода статьи ответа получено не было.

Позицию американского интернет-гиганта прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да», — подчеркнула главред RT.

Также представители Google сообщили, что не заметили нарушений требований прозрачности со стороны RT и Sputnik, не уточнив критериев. При этом они рассказали сенаторам, что проводят мониторинг всех платформ интернет-гиганта, «чтобы не допустить злоупотреблений». Компания также не расторгала никаких договоров с RT и Sputnik, уточнили в Google.

Однако старший вице-президент Google Кент Уолкер подчеркнул, что компания «активно работает над тем, чтобы предоставлять пользователям максимально широкую информацию о материалах, которое они просматривают».

«Так, в поиске присутствуют ярлыки, которые указывают на связь RT с российскими властями», — уточнил Уолкер.

«Таким образом, они получают возможность принимать решения на основе фактических данных — включая решения о том, хотят ли они размещать свою рекламу на конкретных сайтах, таких как RT. Мы очень серьёзно относимся к проблеме распространения дезинформации на наших платформах и прилагаем значительные усилия для пресечения таких действий. Так, у нас запрещено размещение новостных материалов зарубежными новостными организациями, скрывающими свои связи с иностранными правительствами», — сказал старший вице-президент Google.

Представители Facebook, которые также присутствовали на слушаниях, сообщили, что крупнейшая в мире социальная сеть не видит проблемы в существовании страниц RT и Sputnik в своей сети, а также в использовании ими инструментов рекламы до тех пор, пока они не нарушают правила Facebook и местное законодательство.

Слушания сенатского комитета с представителями Google, Facebook и Twitter

Reuters

По всем стандартам

В конце 2017 года компания опубликовала данные внутреннего расследования, где отметила, что RT не нарушал правила Google и не использовал его платформы для незаконных манипуляций. Под манипуляциями в документе понималось «использование телеканалом видеохостинга YouTube». По словам представителей Google, RT, «как и прочие финансируемые государством СМИ», работает в соответствии со стандартами корпорации.

Кроме того, Google заявил, что в компании не собираются менять алгоритмы своего поиска, чтобы влиять на положение определённых сайтов в новостной выдаче. Такое заявление направил в российский Роскомнадзор вице-президент корпорации Никлас Лундблад в ответ на запрос о планах разработать механизм для ранжирования материалов RT и Sputnik, о чём ранее заявил председатель совета директоров холдинга Alphabet Эрик Шмидт.

Тогда функционер Alphabet заявил, что в компании уже работают «над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов». Причиной тому, по его словам, стало «засилие фейков», которые аудитория не в состоянии самостоятельно распознать.

При этом он поспешил заверить своих слушателей на Форуме по международной безопасности в Галифаксе, что выступает категорически против цензуры и не хочет «запрещать сайты».

Вмешательства-2017

На заседании сенатского комитета Google, Facebook и Twitter также сообщили, что не обнаружили свидетельств того, что Россия пыталась с помощью их сервисов повлиять на выборный процесс в Соединённых Штатах.

Также по теме «Не выявили доказательств»: Google признал, что RT не нарушал правила YouTube RT не нарушал правила Google и не использовал его платформы для незаконных манипуляций. Об этом сообщается в отчёте компании по итогам...

Кроме выборов губернатора в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, американцы участвовали в ряде внеочередных местных выборов, самыми заметными из которых стала кампания за место сенатора от штата Алабама в конгрессе США.

«Хотя мы не обнаружили никаких злоупотреблений в отношении наших платформ применительно к выборам в штатах в 2017 году, мы продолжаем нашу работу и будем и далее разрабатывать инструменты и процессы для противодействия эволюционирующим угрозам», — сообщил старший вице-президент Google Кент Уолкер.

Кроме того, старший советник Twitter Шон Эджетт заявил, что компания «не осведомлена» о каких-либо попытках государственного вмешательства в эти выборы.

Издание Politico отмечает, что представитель Facebook Колин Стретч не дал прямого ответа на вопрос, но при этом не известил сенаторов о подобных инцидентах.