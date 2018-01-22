Симоньян объяснила причины действий Twitter и Facebook в отношении RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью корреспонденту Associated Press Джону Данижевски рассказала, почему компании Twitter и Facebook приняли направленные против телеканала решения.

«Нашу работу чрезвычайно усложнили. Дело в том, что наших партнёров напугали — и теперь их отношение к нам стало куда более жёстким… Twitter, Facebook и других вызвали в конгресс и заставили давать показания, как это так они позволили нам набрать такую популярность. И впоследствии в результате этого давления — именно в результате этого давления — данные компании приняли определённые решения, направленные против нас», — заявила Симоньян.

Представителям Twitter, Facebook, а также YouTube и Google в 2017 году пришлось предстать перед американскими конгрессменами.

Тогда компании подверглись жёсткой критике со стороны парламентариев за то, что не предотвратили «вмешательство в избирательный процесс» через социальные сети.