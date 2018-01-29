Симоньян о маркировке Google новостей RT и Sputnik: вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления представителей Google на слушаниях конгресса США о том, что новости RT и Sputnik уже имеют особую пометку.
Симоньян о маркировке Google новостей RT и Sputnik: вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да
  • Маргарита Симоньян
  • © RT

«Вот мы не верили, что Google цээрушный, а он таки да», — заявила Симоньян.

Как сообщалось, в Google заявили о намерении работать над «повышением прозрачности» выдачи новостей на своих платформах.

Представляя свою позицию на слушаниях американского сената по российскому вмешательству, компания сообщила, что для этого предполагается помечать материалы финансируемых государством СМИ, таких как RT и Sputnik, особой маркировкой.

Как сообщили на слушаниях, в поиске Google уже присутствуют ярлыки, которые «указывают на связь RT с российскими властями».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью корреспонденту Associated Press Джону Данишевски рассказала, что после регистрации RT America в качестве иностранного агента канал столкнулся с рядом последствий.

Подробнее — в материале RT.

 

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