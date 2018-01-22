Симоньян рассказала о последствиях для RT после регистрации иноагентом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью корреспонденту Associated Press Джону Данижевски рассказала, что после регистрации RT America в качестве иностранного агента канал столкнулся с рядом последствий.

«На деле мы имеем вот что: наших журналистов лишают аккредитации, от нас понемногу уходят сотрудники, вполне закономерно ощущая моральный гнёт из-за статуса иноагента, в эфире у нас стало появляться меньше гостей, а ещё серьёзнее, пожалуй, то, что многие наши американские партнёры заявляют нам, что вынуждены или отменять годами существовавшие между нами договорённости, или пересматривать целый ряд условий, касающихся, например, цен на оказываемые услуги. Как я и говорила, последствий много», — заявила Симоньян.

По словам главреда RT, ситуация с регистрацией иноагентом и лишением канала аккредитации в конгрессе является дискриминацией.

«Это дискриминация, и это ясно каждому, кто оценивает сложившуюся ситуацию беспристрастно. Кроме того, в США есть много других иностранных СМИ, которые не зарегистрированы в качестве иностранных агентов, и никто их к этому не принуждает», — добавила Симоньян.

13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.