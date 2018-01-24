Не поняли юмора: BBC посчитал фрагмент сатирической передачи доказательством российской дезинформации
- © Кадр: видео YouTube / Field of Vision
«Сборник искусно подобранных фальшивых новостей, указывающих на связи между Трампом и Путиным», — пишет The Guardian о фильме российского режиссёра Максима Поздоровкина «Наш новый президент», премьера которого состоялась на прошлой неделе на фестивале «Сандэнс».
Газета отмечает, что «дерзкий» фильм составлен из фрагментов материалов российских государственных телеканалов и видеороликов, выложенных в интернет рядовыми пользователями.
«Получилось крайне занимательное и обязательное к ознакомлению зрелище», — считает автор статьи.
По замыслу режиссёра, зритель должен сделать вывод о том, как именно российские медиа взаимодействуют с аудиторией.
«Смысл фильма в том, чтобы заставить людей более критически думать о визуальной риторике СМИ, провести монтажный анализ самого языка новостей», — приводит слова Поздоровкина «Голос Америки»*.
Поводы задуматься о визуальной риторике во время просмотра действительно возникают, однако вопросы появляются не к СМИ, а к автору фильма. Так, одним из аргументов в пользу поддержки Трампа Россией становятся фрагменты сатирической передачи «Международная пилорама».
В приведённом режиссёром эпизоде ведущий Тигран Кеосаян выкрикивает «Трамп наш!», а также предполагает, что «в следующий раз президента США (президент России Владимир. — RT) Путин будет просто назначать». Таким образом он в шутливой манере прокомментировал обвинения во «вмешательстве» России в выборы, однако ироничный тон сквозь субтитры разглядели далеко не все. Например, канал BBC включил кадр из «Международной пилорамы» в свой репортаж о фильме.
- © Кадр: видео BBC
«Современное общество утратило доверие к новостным СМИ. В этом фильме показывают, к чему приводит запредельное накачивание общественности дезинформацией, выдаваемой за правду. Надеюсь, что после просмотра этого фильма люди осознают серьёзность ситуации», — утверждает эксперт в эфире BBC.
Конечно, фильм не мог обойтись без ещё одного важного политического инструмента Москвы — КВН. В нарезке использован эпизод с актёром Михаилом Башкатовым, изображающим Дональда Трампа, у которого в качестве рингтона на телефоне стоит песня про Владимира Путина. Напомним, что в марте 2017 года Центр стратегических коммуникаций НАТО пришёл к выводу, что передача «поддерживает действия, предпринимаемые Кремлём по отношению к Западу».
Впрочем, вряд ли такой странный выбор исходного материала может смутить западных критиков. В 2013 году в американской киноакадемии высоко оценили другой фильм Поздоровкина «Показательный процесс: История Pussy Riot», включив его в расширенный список номинантов на премию «Оскар».
В любом случае, c выводом The Guardian, в редакции которой поставили фильму четыре балла из пяти, трудно не согласиться, хотя автор, вероятно, вкладывал в свои слова другой смысл: «От необычного подхода к подбору и компоновке материала этот документальный фильм только выигрывает — это нелогичная картина о нелогичных временах».
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.