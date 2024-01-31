«Противоречит сути дипломатической работы»: Захарова назвала чудовищными слова Борреля об Украине

Высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об «ошибочности» идей перемирия на Украине чудовищны и противоречат сути дипломатической работы. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В то же время российский дипломат полагает, что заявления Борреля даже в Европе называют безумными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о «соблазне перемирия» России и Украины.

Как упоминается в публикации Борреля для французского издания L'Obs, текст которой приводит ИноСМИ, дипломат считает, что идеи о примирении Москвы и Киева «были ошибочными в 2022 году и они остаются таковыми сейчас». Наряду с этим дипломат призвал дать украинской стороне ракеты дальнего действия и другие передовые системы вооружений.

«Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается как «ну это же Боррель». Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза, они точно так же относятся к этому. С другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они то же самое говорят, что «это же Боррель». Они сами между собой общаются, осознавая, что заявления этого человека уже даже не маргинальны — они безумны», — заявила Захарова в эфире Радио Sputnik.

Представитель МИД отметила, что подобная мысль «должна зарождаться у дипломата с большим трудом, она противоречит сути дипломатической работы».

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Боррель в последние месяцы неоднократно выступал в западной прессе с различными высказываниями о конфликте на Украине, призывая к дальнейшей поддержке киевского режима.

В опубликованной в январе на страницах издания El País колонке Боррель заявил, что так называемое контрнаступление ВСУ в 2023 году не оправдало ожиданий, а российские военные «продолжают оказывать на Украину давление, которое сопровождается интенсивными бомбардировками».

Кроме того, по словам главы европейской дипломатии, конфликт на Украине показал, что оборонная промышленность Евросоюза «даже отдалённо не готова» к сложившейся ситуации. Он констатировал, что большая часть оружия, уже поставленного Киеву, передавалась из существующих арсеналов.

В этой связи Боррель призвал страны Европы наращивать производственные мощности по выпуску оружия и боеприпасов.

В декабре в интервью британскому изданию Guardian Боррель призвал Европу мобилизовать все свои возможности, иначе «Путин победит в войне на Украине». Наряду с этим дипломат высказал мнение, что Россия «не смогла стать нацией».

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Захарова также прокомментировала эти высказывания европейского политика, назвав их словами малограмотного человека, который исповедует элементы расистской и националистической идеологии либо имеет «проблемы какого-то медицинского характера».

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что в прошлом Боррель «прославился» по всему миру расистской риторикой, сравнив Евросоюз с «прекрасным садом», а остальной мир — с «наступающими джунглями».

Срыв украинского проекта

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, прошедшего 30 января, заявил, что срыв украинского проекта уже начался и на Западе это понимают.

«Но тем не менее остановиться не могут. Не только по соображениям престижа, который они считают, что поставили на карту и не могут проиграть. Но в том числе и с точки зрения экономической выгоды», — сказал Лавров.

Он обратил внимание на укрепление позиций американского военно-промышленного комплекса на фоне конфликта на Украине, в том числе в Европе. По словам министра, свыше 60% вооружений, которые закупают страны Евросоюза, — американского производства.

«Вашингтон заставляет страны Евросоюза почти даром отдать на Украину всё, что у них есть. Арсеналы стран, поступивших таким образом, пополняются путём поставок американских вооружений по полной цене», — сказал министр.