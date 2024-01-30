Боррель назвал ошибочными идеи о перемирии на Украине
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«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — написал он в колонке для французского журнала L'Obs.
Боррель призвал избежать повторения ошибок.
Ранее политик заявил, что нужно не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.
По его словам, страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.
Боррель также отметил, что европейские санкции оказались бессильны против российского оборонпрома, ЕС «не видит света в конце украинского тоннеля».
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил шефа европейской дипломатии с персонажем советского мультфильма про храброго зайца на фоне его призывов поставить Украине дальнобойные ракеты.