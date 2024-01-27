Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма про храброго зайца

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля с персонажем советского мультфильма про храброго зайца на фоне его призывов поставить Украине дальнобойные ракеты.

«Боррель мне стал напоминать персонажа из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошёл бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок», — сказал он РИА Новости.

По мнению Константинова, после этого дипломат перестал бы «давать советы один глупее другого».

«Они просто озвучивают доведённую до них повестку. Политические попугаи... получающие свой корм за своё бормотание», — добавил он.

Ранее Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.

По его словам, страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.