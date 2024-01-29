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Боррель: ЕС не видит света в конце украинского тоннеля

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Санкции ЕС оказались бессильны против российского оборонпрома, ЕС не видит света в конце украинского тоннеля, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: ЕС не видит света в конце украинского тоннеля
  • AP
  • © Virginia Mayo

Он отметил, что ЕС уже ввёл достаточно обширные санкции против России, которые «ослабили российскую военную машину, однако она всё ещё существует».

«Бои только усиливаются, и мы не видим света в конце украинского тоннеля», — цитирует политика ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что линия Запада на сдерживание России находится на пике.

Также в Кремле сообщили, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.

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