Боррель: ЕС не видит света в конце украинского тоннеля
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Он отметил, что ЕС уже ввёл достаточно обширные санкции против России, которые «ослабили российскую военную машину, однако она всё ещё существует».
«Бои только усиливаются, и мы не видим света в конце украинского тоннеля», — цитирует политика ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что линия Запада на сдерживание России находится на пике.
Также в Кремле сообщили, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.