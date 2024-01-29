Боррель: ЕС не видит света в конце украинского тоннеля

Санкции ЕС оказались бессильны против российского оборонпрома, ЕС не видит света в конце украинского тоннеля, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС уже ввёл достаточно обширные санкции против России, которые «ослабили российскую военную машину, однако она всё ещё существует».

«Бои только усиливаются, и мы не видим света в конце украинского тоннеля», — цитирует политика ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что линия Запада на сдерживание России находится на пике.

Также в Кремле сообщили, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.