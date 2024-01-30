Лавров: США объединили 54 страны в лагерь для накачивания Украины оружием

США объединили 54 страны в один лагерь, который теперь накачивает Украину оружием, делается это только с одной целью — нанести стратегическое поражение России, констатировал глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

«Сегодня США объединили 54 страны в лагерь, который накачивает Украину оружием, который поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогает наводить на цели дальнобойное вооружение», — сообщил Лавров.

«Менталитет» этой коалиции опирается на то, что всё на Украине необходимо использовать для нанесения «стратегического поражения России», добавил он.

Как ранее отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон уже видит свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя.