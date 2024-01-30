Блинкен: США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине
При этом, как отмечает РИА Новости, какие именно свидетельства он имеет в виду, Блинкен не пояснил.
Кроме того, госсекретарь добавил, что без дальнейшего финансирования все «достижения» Киева в конфликте окажутся под угрозой.
«Без этого, говоря по-простому, всё, чего добились украинцы и чего мы помогли им добиться, будет под угрозой», — сказал Блинкен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву инвестицией в безопасность стран альянса.
Также он заявил, что 30 января обсудит продолжение военной поддержки Киева с членами конгресса США.