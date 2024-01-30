Блинкен: США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

Вашингтон уже видит свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом, как отмечает РИА Новости, какие именно свидетельства он имеет в виду, Блинкен не пояснил.

Кроме того, госсекретарь добавил, что без дальнейшего финансирования все «достижения» Киева в конфликте окажутся под угрозой.

«Без этого, говоря по-простому, всё, чего добились украинцы и чего мы помогли им добиться, будет под угрозой», — сказал Блинкен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву инвестицией в безопасность стран альянса.

Также он заявил, что 30 января обсудит продолжение военной поддержки Киева с членами конгресса США.