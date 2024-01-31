Bloomberg: ЕС сможет передать Киеву к марту 600 тысяч боеприпасов из миллиона
- AP
Отмечается, что такое положение вызвано задержками в производстве боеприпасов, а также опасениями стран по поводу истощения запасов.
Один из западных чиновников сообщил, что в последние месяцы Украина создала некоторые запасы ключевых снарядов для обеспечения собственных военных, однако «этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов.