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Bloomberg: ЕС сможет передать Киеву к марту 600 тысяч боеприпасов из миллиона

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Европейские страны смогут отправить Украине до марта порядка 600 тыс. боеприпасов из обещанного миллиона. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
Bloomberg: ЕС сможет передать Киеву к марту 600 тысяч боеприпасов из миллиона
  • AP

Отмечается, что такое положение вызвано задержками в производстве боеприпасов, а также опасениями стран по поводу истощения запасов.

Один из западных чиновников сообщил, что в последние месяцы Украина создала некоторые запасы ключевых снарядов для обеспечения собственных военных, однако «этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов.

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