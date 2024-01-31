Bloomberg: ЕС сможет передать Киеву к марту 600 тысяч боеприпасов из миллиона

Европейские страны смогут отправить Украине до марта порядка 600 тыс. боеприпасов из обещанного миллиона. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что такое положение вызвано задержками в производстве боеприпасов, а также опасениями стран по поводу истощения запасов.

Один из западных чиновников сообщил, что в последние месяцы Украина создала некоторые запасы ключевых снарядов для обеспечения собственных военных, однако «этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов.