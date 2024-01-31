Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в преддверии встречи глав оборонных ведомств стран ЕС отказался отвечать на вопросы об обещаниях предоставить Киеву 1 млн снарядов.

«О цифрах я буду говорить только после встречи», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Борреля, обсуждение военной помощи для Украины пройдёт в закрытом формате из-за секретности обсуждаемого досье.