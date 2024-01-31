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Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов

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Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в преддверии встречи глав оборонных ведомств стран ЕС отказался отвечать на вопросы об обещаниях предоставить Киеву 1 млн снарядов.
Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов
  • AP

«О цифрах я буду говорить только после встречи», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Борреля, обсуждение военной помощи для Украины пройдёт в закрытом формате из-за секретности обсуждаемого досье.

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