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Боррель заявил, что обсуждение помощи ЕС Украине пройдёт в закрытом формате

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Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обсуждение военной помощи для Украины пройдёт в закрытом формате из-за секретности обсуждаемого досье.
Боррель заявил, что обсуждение помощи ЕС Украине пройдёт в закрытом формате
  • AP

«Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Боррель раскритиковал идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он призвал избежать «повторения ошибок».

Также политик заявил, что нужно не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.

По его словам, страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.

Захарова назвала чудовищным заявление Борреля.

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