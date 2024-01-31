Боррель заявил, что обсуждение помощи ЕС Украине пройдёт в закрытом формате
- AP
«Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Боррель раскритиковал идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он призвал избежать «повторения ошибок».
Также политик заявил, что нужно не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.
По его словам, страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.
Захарова назвала чудовищным заявление Борреля.