Захарова назвала чудовищным заявление Борреля об идеях перемирия на Украине
- РИА Новости
«Это очередное чудовищное заявление... ну это же Боррель... У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад. И не дать потом ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно», — цитирует её ТАСС.
Ранее Боррель раскритиковал идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он призвал избежать «повторения ошибок».
Также политик заявил, что нужно не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.
По его словам, страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.