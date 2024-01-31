Захарова назвала чудовищным заявление Борреля об идеях перемирия на Украине

Заявление шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что идеи о примирении сторон на Украине ошибочны, чудовищно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это очередное чудовищное заявление... ну это же Боррель... У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад. И не дать потом ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно», — цитирует её ТАСС.

Ранее Боррель раскритиковал идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он призвал избежать «повторения ошибок».

Также политик заявил, что нужно не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.

По его словам, страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.