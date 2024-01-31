RT в Telegram
Подпишись

FT: лидеры ЕС признали критическую проблему украинской армии

Короткая ссылка
Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов в совместном письме признали, что украинскую армию ждут серьёзные проблемы в связи с нехваткой снарядов. Содержимое письма опубликовала газета Financial Times.
FT: лидеры ЕС признали критическую проблему украинской армии
  • РИА Новости

«Надвигаются серьёзные проблемы — у Украины недостаточно артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины», — сказано в публикации.

Также в письме говорится, что не наблюдается признаков того, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Кроме того, лидеры ЕС призвали страны Европы удвоить усилия по военной помощи Киеву.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить