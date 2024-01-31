FT: лидеры ЕС признали критическую проблему украинской армии

Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов в совместном письме признали, что украинскую армию ждут серьёзные проблемы в связи с нехваткой снарядов. Содержимое письма опубликовала газета Financial Times.

«Надвигаются серьёзные проблемы — у Украины недостаточно артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины», — сказано в публикации.

Также в письме говорится, что не наблюдается признаков того, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Кроме того, лидеры ЕС призвали страны Европы удвоить усилия по военной помощи Киеву.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов.