FT: лидеры ЕС признали критическую проблему украинской армии
- РИА Новости
«Надвигаются серьёзные проблемы — у Украины недостаточно артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины», — сказано в публикации.
Также в письме говорится, что не наблюдается признаков того, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Кроме того, лидеры ЕС призвали страны Европы удвоить усилия по военной помощи Киеву.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы о предоставлении Киеву 1 млн снарядов.