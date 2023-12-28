Старый сценарий: как развивается ситуация с протестами прозападной оппозиции в Сербии

Власти Сербии не будут вести переговоры об освобождении арестованных оппозиционеров, так как они были задержаны за нарушение закона, заявил лидер Движения социалистов Александр Вулин. В российском МИД констатировали: протесты в Сербии организуют по шаблонам из западных методичек. Эксперты отмечают, что прозападная оппозиция в Белграде пробует реализовать «майданный» сценарий и что власти должны действовать решительно.

Власти Сербии не будут вести никаких переговоров об освобождении арестованных протестующих, так как они были задержаны в соответствии с законом, заявил RT бывший глава МВД страны и председатель Движения социалистов Александр Вулин.

Он подчеркнул, что речь идёт о людях, которые вели себя агрессивно и применяли насилие в отношении представителей власти.

«Есть судьи, есть прокуратура, есть установленный порядок. Это единственный способ как отправиться за решётку, так и выйти на свободу. Точка. Никаких «переговоров», — сказал Вулин.

Власти не «похитители» этих людей, поэтому никаких разговоров о каком-то «выкупе» не ведётся, подчеркнул он. «Мы государство, мы органы власти. У нас есть законы и соответствующие государственные институты», — резюмировал Вулин.

Ранее семь сторонников прозападной оппозиционной коалиции «Сербия против насилия», задержанных за участие в неудачной попытке захвата здания администрации Белграда, признали свою вину и заключили соглашение со следствием. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Всего были задержаны 38 человек.

Несогласные с выборами

Напомним, что протесты и беспорядки в Белграде были инициированы представителями блока «Сербия против насилия». Протестующие, несогласные с победой на выборах в горсобрание Белграда правящей коалиции, вечером 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации. Погромщики выломали дверь и разбили окна, куда стали бросать камни и другой мусор. К полуночи протестующих разогнали полицейские.

Президент Сербии Александр Вучич, партия которого возглавляет победившую на выборах правящую коалицию, заявил тогда, что не допустит насильственной смены власти в стране.

«Что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти или чего-либо в Сербии. В Сербии власть сменяется на выборах. Сербия — демократическая страна, и так будет всегда в будущем, а не только сегодня», — приводит его слова ТАСС.

Погромщики пытаются прорваться в здание горсовета Белграда 24 декабря

AP

© Darko Vojinovic

После этого оппозиционеры пообещали провести ещё более крупные и радикальные акции протеста, если власти Сербии не раскроют избирательные списки. Затем несколько сотен человек митинговали у здания Минюста Сербии с требованием освободить задержанных ранее участников беспорядков, а также аннулировать результаты выборов.

Позднее оппозиционеры анонсировали на 29 декабря суточную блокаду автомобильных трасс, которая должна перейти в большую акцию протеста в Белграде 30 декабря.

При этом продолжаются новые акции протеста. Так, 27 декабря сторонники блока «Сербия против насилия» собрались у здания философского факультета Белградского университета, снова требуя раскрыть списки избирателей на прошедших муниципальных и парламентских выборах.

Ситуацию в Сербии прокомментировали в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что протесты и беспорядки в Белграде осуществляются по использованным ранее шаблонам Запада.

«Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент Республики Сербия под предлогом якобы имевших место фальсификаций предприняты попытки «майданизации» уличных протестов в Белграде. Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причём с неизменно трагическим результатом», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что зачинщиками беспорядков выступили активисты, которые финансируются и управляются извне.

«Очевидно, что те, кто затеял и был вовлечён в эту постыдную антизаконную вылазку, заряжены на дестабилизацию обстановки. Выборы тут ни при чём. Мы это проходили на собственном опыте», — подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что оппозиционеры применяют насилие против сербского народа и сотрудников МВД, которые выполняют свой долг.

«Цинично прикрываются борьбой за справедливость, опять говорят о правах человека, но своим поведением показывают истинное отношение к декларируемым ценностям», — подчеркнула Захарова.

Западные методики

Сейчас в Сербии можно наблюдать за новой попыткой сменить неугодное Западу правительство через уличные протесты, отметил в разговоре с RT главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин.

«В Белграде повторяются методики, обкатанные во многих странах. Выбран удобный момент, потому что основной критерий цветных революций — это несогласие с результатами выборов. После этого мобилизуются уличные толпы, чтобы оказать давление на власть. Если власть даёт слабину, идёт переговорный процесс и меняется решение. То есть назначаются либо перевыборы, либо просто требуют уйти в отставку», — рассказал эксперт.

Профессор МГИМО Елена Пономарёва также считает, что оппозиция в Сербии применяет западные технологии политических переворотов.

«За организацией этих событий стоят определённые силы. «Сербия против насилия» — классическая «партия-голем», то есть структура, которая создаётся незадолго до выборов с целью раскачки ситуации и создания деструктивного фона — в идеале для свержения существующей власти или выторговывания у неё уступок. Это мы наблюдаем все дни, на протяжении которых идут протесты. Теперь ещё есть «Студенты против насилия». Потом будут «Пенсионеры против насилия», «Рабочие против насилия» и так далее. Это разветвлённая матрица, но в которой на самом деле не так уж и много активистов. Тем не менее даже малочисленные протесты могут парализовать движение в столице, что и было сделано», — рассказала политолог.

Полиция разгоняет участников акции оппозиции в Сербии

AP

© Darko Vojinovic

Запад заинтересован в смене власти в Сербии, даже несмотря на продолжающееся сближение этой страны с ЕС, считает Леонид Савин.

«На Западе считают, что во власти в Сербии всё ещё много людей, которые занимают пророссийскую позицию, не идут на уступки Брюсселю и Вашингтону по косовскому вопросу, отстаивают суверенитет. Конечно, Белград под руководством Вучича пытается сохранять баланс между разными игроками, так как другого выхода у Сербии нет. Хотя в большинстве своём народ там демонстрирует пророссийские настроения. По этой причине Запад и предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в стране», — отметил собеседник RT.

Также по теме «Что угодно, только не с Россией»: Захарова — о попытках Запада ставить условия Сербии Мария Захарова заявила в интервью RT, что Запад поставил перед Сербией условия, как и перед Украиной: что угодно, только не с Россией....

По его словам, дальнейшее развитие ситуации в Сербии будет зависеть от того, как себя поведут власти.

«Если они проявят политическую волю, найдут виновных, накажут, не допустят прибытия новых мобилизационных групп из других городов, тогда удастся стабилизировать обстановку. Если нет, то будет процесс, напоминающий «майдан» на Украине», — пояснил эксперт.

При этом власти Сербии уже выполнили одно из требований протестующих, заявив о проведении повторных выборов на 30 избирательных участках, отметила Елена Пономарёва.

«Другое дело, что «Сербия против насилия» не заинтересована в выборах, она была создана для свержения правительства. Но у неё явно не хватает ресурсов для этого. Поэтому сейчас оппозиция будет работать на делегитимизацию Вучича и его партии, лидером которой он будет даже после ухода с поста президента», — считает эксперт.

«На митинги каждый раз выходит всё меньше людей. Время очень неудачное, осталось всего несколько дней до Нового года — там его празднуют не так долго, как в России, тем не менее это всё равно собьёт градус радикализации протестов», — добавила собеседница RT.

Она также выразила мнение, что в сложившейся ситуации власти Сербии должны действовать решительно.

«Они должны наказать погромщиков, которые нанесли серьёзный ущерб имуществу и полицейским, и показать оппозиционерам, что с ними шутки плохи. Если Вучич не хочет пойти дорогой Януковича, он должен продемонстрировать силу и завершить протесты в рамках правового поля», — заключила Пономарёва.