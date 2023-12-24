«Активизироваться в военном плане»: что стоит за одобрением рекордного оборонного бюджета США

Президент США Джо Байден утвердил рекордный оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд. Документ предполагает выделение средств на нужды Пентагона, а также для программ Министерства энергетики, Госдепа и разведслужб. Бюджет включает в себя и положения о продлении инициативы содействия безопасности Украины, а также о надзоре за такими программами. Кроме того, в документе говорится о запрете на обмен информацией с Россией в рамках договора СНВ-III и заключение контрактов с энергосектором РФ по линии Пентагона. Как отмечают аналитики, Вашингтон одобряет практически все военные расходы, которые запрашивает Пентагон.

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год.

«Закон утверждает ассигнования на финансовый год главным образом для Министерства обороны, программ Министерства энергетики в сфере национальной безопасности, Государственного департамента и разведсообщества. Закон наделяет нас критически важными полномочиями для создания вооружённых сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

На работу Пентагона и программы вышеперечисленных ведомств документ предполагает выделение рекордных $886,3 млрд, что на $28 млрд больше, чем в прошлом году, сообщают американские СМИ.

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Оборонный бюджет США включает в себя положение о продлении инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine security assistance initiative, USAI). В рамках этой программы Вашингтон хочет выделить $300 млн в 2024 финансовом году и ещё столько же — в 2025-м. При этом деньги пойдут на заключение контрактов между Пентагоном и производителями военной техники, но не на предоставление вооружений киевскому режиму напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, документ предусматривает и надзор за направляемой Украине военной помощью.

«По запросу председателя или высокопоставленного члена меньшинства соответствующего комитета конгресса Специальный генеральный инспектор в срок не позднее 30 дней должен по мере практической возможности провести брифинг для этого комитета о деятельности Специального генерального инспектора в том, что касается программ и операций, финансируемых за счёт средств, выделенных Соединёнными Штатами для Украины», — говорится в тексте оборонного бюджета.

Отмечается также, что не позднее чем через 45 дней после даты вступления в силу этого законодательного акта и каждые 90 дней после этого президент США должен публиковать отчёт на сайте Белого дома о тратах «неклассифицированных сумм», предназначенных киевскому режиму.

В документе также упоминается «запрет на обмен информацией» с Россией в рамках договора СНВ-III.

«Информация о каких-либо средствах, утверждённых к ассигнованию настоящим законом или иным образом выделенных на 2024 финансовый год для Министерства обороны, не может быть использована для предоставления уведомлений Российской Федерации, как того требует договор СНВ-III», — отмечается в законе.

Тем не менее документ допускает и исключение из этого запрета, в случае если глава Пентагона и госсекретарь уведомят законодателей, что РФ предоставляет США «аналогичную информацию» в соответствии с требованиями ДСНВ или же что передача таких уведомлений России в одностороннем порядке отвечает интересам нацбезопасности Соединённых Штатов.

Джо Байден

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© Alex Wong

Кроме того, закон запрещает заключать контракты с энергетическим сектором РФ по линии Пентагона.

Бюджет также предусматривает выделение средств на сдерживание Китая, в частности ускорение поставок вооружений Тайваню, подготовку его военнослужащих, наращивание масштабов и частоты военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Новый оборонный бюджет США предполагает и создание новых производственных мощностей для военно-промышленного комплекса страны, а также предоставление средств для укрепления ПРО Израиля.

Ранее сенат и палата представителей конгресса США одобрили оборонный бюджет США на 2024 финансовый год.

«Не знает отказа»

Как отмечают эксперты, размеры нового американского оборонного бюджета говорят о том, что Пентагон по-прежнему «не знает отказа» почти ни в чём.

«Практически всё, что запрашивает Пентагон, Вашингтон одобряет. Несмотря на все внутренние и внешние проблемы, США не собираются сокращать свои военные расходы. Это говорит о намерениях американцев продолжать курс на международное доминирование», — заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT.

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, в свою очередь, допускает, что американские власти идут на раздувание оборонного бюджета вовсе не в оборонных целях.

Американские военные

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© Chung Sung-Jun

«Речь идёт о военных конфликтах, которые США ведут или планируют вести в разных точках мира. Не исключено, что Вашингтон может активизироваться в военном плане на международной арене, что внушает определённые опасения», — пояснил Шаповалов в комментарии RT.

«Готовятся к военному противостоянию»

Аналитики также считают, что статьи расходов на нужды Украины в оборонном бюджете — лишь часть планов Вашингтона по снабжению киевского режима.

«В рамках USAI $300 млн в год — это очень небольшая сумма по сравнению с теми пакетами помощи, которые уже были выделены Киеву», — говорит Шаповалов.

Как напомнил Юрий Рогулёв, Белый дом всё ещё рассчитывает, что обе палаты конгресса пройдёт инициатива Байдена, предусматривающая выделение киевскому режиму $61,4 млрд, которая, впрочем, пока не получила одобрения законодателей, став предметом внутриполитического торга.

«Но администрация Байдена будет продолжать изыскивать возможности, чтобы существенно увеличить поддержку киевского режима», — прогнозирует Шаповалов.

Что же касается механизма надзора за направляемой Украине военной помощью, аналитик сомневается, что он будет эффективным.

«В США наконец осознали, что Украина — сверхкоррумпированное государство, в котором львиная доля денег разворовывается, а импортируемые вооружения уходят в другие страны. Но серьёзно рассчитывать на то, что меры по контролю и учёту принесут Вашингтону какие-то реальные результаты, нельзя», — констатировал Шаповалов.

Схожего мнения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов. По его словам, в США многих волнует, почему, несмотря на колоссальные вливания, ВСУ провалили так называемое контрнаступление.

«Поэтому американцы пытаются жёстче контролировать финансовые процессы по данному треку, поскольку они очень заинтересованы, чтобы эти средства не оседали в карманах Зеленского и его окружения, а доходили до реальной линии боевого соприкосновения, конвертировавшись в вооружения и боеприпасы. Но ВСУ всё равно изобретут коррупционные схемы, которые американцы далеко не сразу смогут раскрыть», — сказал Семибратов в разговоре с RT.

При этом, как указывает Юрий Рогулёв, судя по разнообразию статей расходов оборонного бюджета, Пентагон отдаёт приоритет уже не Украине, а задачам по сдерживанию Китая и помощи Тайваню.

Американская помощь киевскому режиму

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С точки зрения Шаповалова, это объясняется прежде всего значительно ухудшившимися в последнее время отношениями Вашингтона и Пекина.

«По вине США происходит эскалация напряжённости. Тайвань — это одно из основных направлений расширения военного присутствия США в регионе. И мы видим, что американцы активно готовятся к военному противостоянию с Китаем. Во всём мире это вызывает очень серьёзные опасения, поскольку Китай — это крупная держава, обладающая большим военным потенциалом, ядерным оружием, и после прокси-войны с Россией Вашингтон может решиться и на усиление противодействия КНР», — рассуждает Шаповалов.

Антироссийские статьи

Аналитики также называют «антироссийской» ту часть оборонного бюджета США, в которой речь идёт о запретах на обмен информацией с Москвой в рамках договора СНВ-III и заключении контрактов с энергосектором РФ.

«Россия не выходит из СНВ-III, она лишь приостановила его действие. США же теперь заявляют, что если от российской стороны не будет получена информация согласно документу, то американские власти тоже не будут передавать аналогичные данные РФ», — подчеркнул Рогулёв.

Белый дом

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Запрет по линии энергетики может быть направлен на ещё большее ужесточение регулирования в этой сфере по линии Пентагона, считает аналитик.

«Американские военные контингенты разбросаны по всему миру, и где они там закупают топливо — вопрос. Не исключено, что в разных частях света, где находятся военные базы или военно-морские базы США, приобреталось российское сырьё. И сейчас Пентагон даёт инструкцию своим же военным, которые по какой-то причине, возможно, пренебрегли антироссийскими санкциями Вашингтона в энергетической сфере и начали пользоваться чёрными схемами», — заключил Рогулёв.