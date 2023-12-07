Стратегическое взаимодействие: какие вопросы обсудят лидеры России и Ирана на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин встретится сегодня в Москве со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси. Как сообщили в Кремле, стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также основные международные и региональные темы. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств обменяются мнениями и по вопросу палестино-израильского конфликта. Накануне Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Эксперты полагают, что серия контактов президента РФ с лидерами ключевых ближневосточных государств может быть направлена в том числе на выработку единой позиции по ситуации в секторе Газа.

В четверг, 7 декабря, президент России Владимир Путин проведёт в Москве переговоры со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси, который прибудет в страну с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается в релизе, на встрече планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

«Имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам», — отметили в Кремле.

По информации иранского новостного агентства ИРНА, в центре переговоров будет находиться палестинский вопрос, в частности ситуация в секторе Газа.

Стоит отметить, что накануне Владимир Путин побывал с визитом в ОАЭ, где встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В повестке переговоров было состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока, сообщили в Кремле.

Президенты России и ОАЭ на встрече в Абу-Даби

РИА Новости

© Сергей Савостьянов

Из Абу-Даби российский лидер вылетел в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и премьер-министром королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Среди анонсированных тем переговоров значились в том числе сотрудничество в области энергетики и ситуация в Газе.

Как отметил 5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков, эти контакты с лидерами ближневосточных государств вместе с предстоящими переговорами с Раиси актуальны и крайне важны и станут сигналом международному сообществу.

«Они важны как с точки зрения дальнейшего развития и укрепления дружественных связей с этими тремя странами, так и из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке в связи с палестино-израильским противостоянием и разразившейся гуманитарной катастрофой», — заявил Ушаков.

Помощник президента также напомнил, что Абу-Даби, Эр-Рияд и Тегеран получили приглашение стать членами БРИКС.

«И Объединённые Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. А в 2024 году в этом объединении председательствует, как известно, Россия. И предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трёх стран ко всем сферам деятельности БРИКС», — констатировал Ушаков, добавив, что роль БРИКС в мировых делах несомненно возрастает.

«Немедленно достичь прекращения огня»

Как отмечают политологи, ситуация в Газе, где Израиль продолжает военную операцию против группировки ХАМАС, станет одной из ключевых тем в повестке переговоров российского и иранского лидеров.

«На оперативных переговорах между Россией и Ираном, естественно, главным вопросом является палестинское урегулирование. Лидеров двух стран объединяют общие интересы. Если конфликт будет разрастаться, есть вероятность того, что другие страны будут в него вовлечены, в том числе Иран. Поэтому мы стремимся не допустить разрастания этого противостояния. Полагаю, что турне российского президента по ключевым ближневосточным странам как раз продиктовано тем, чтобы выработать единую позицию по палестино-израильскому конфликту», — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Также по теме «Развитие новых центров силы»: Россия намерена помочь новым членам БРИКС «войти в дело» Россия в качестве будущего председателя БРИКС в следующем году намерена помочь новым членам группы «войти в дело». Об этом сообщил...

В свою очередь, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова отметила, что позиции Москвы и Тегерана в вопросе палестино-израильского урегулирования во многом совпадают, хотя есть и различия.

«Мы сходимся в том, что нужно немедленно достичь прекращения огня, перемирия, потому что это позволит сохранить очень многие жизни как с одной, так и с другой стороны. Кроме того, обе страны разделяют мнение, что сейчас надо не искать виноватых, а добиться оказания гуманитарной помощи пострадавшим. Однако в вопросе будущего статуса Палестины и Израиля у сторон разные позиции. Россия выступает за создание двух государств, как это прописано в резолюции ООН. Иран же считает, что должно быть одно государство, в котором будут представлены интересы как арабов, так и евреев», — пояснила аналитик в комментарии RT.

Совместная декларация

По словам экспертов, двусторонняя экономическая повестка России и Ирана сегодня весьма широка. Аналитики полагают, что Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудят на встрече, в частности, совместные усилия по снижению негативных последствий от санкций Запада.

Важным шагом в этом направлении, говорят специалисты, стало подписание 5 декабря в Москве министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном декларации о противодействии односторонним рестрикциям. В ней, в частности, упоминается, что принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер «является незаконным, противоречит Уставу ООН и нормам международного права».

Министры иностранных дел РФ Ирана на совместном подписании документов по итогам встречи в Москве

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Стороны также подчеркнули недопустимость распространения прямых или косвенных санкций на торговлю товарами и предметами гуманитарного назначения, такими как продовольствие и сельскохозяйственная продукция, медикаменты и медицинские приборы, а также запчастями, оборудованием и взаимосвязанными услугами, необходимыми для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Помимо этого, в декларации говорится, что Москве и Тегерану «следует разработать дорожную карту для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент осуществления односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике».

В дополнение к этому отмечается, что двум странам необходимо предпринять усилия «для создания региональных или других форм межгосударственных финансовых учреждений в целях укрепления их двусторонних и многосторонних финансовых отношений и искоренения несправедливой практики и процессов, которые в настоящее время свойственны некоторым глобальным финансовым учреждениям и учреждениям, которые занимаются вопросами развития».

Опыт обхода санкций

Ирина Фёдорова полагает, что для России может оказаться полезным опыт Ирана, который не одно десятилетие испытывает на себе санкционное давление Запада.

«За более чем 40 лет существования Исламской Республики Иран у Тегерана накопился колоссальный опыт обхода санкций и противодействия такому давлению. Тегеран может поделиться этим опытом с Россией. Кроме того, налаживание экономического и торгового сотрудничества между нашими странами поможет Москве и Тегерану минимизировать то влияние, которое оказывают рестрикции на развитие экономики», — сказала аналитик.

Аналогичного мнения придерживается Раджаб Сафаров. Политолог полагает, что Россия и Иран имеют огромные возможности для того, чтобы удовлетворять запросы друг друга в экономике.

«И подписание такого соглашения между главами МИД двух государств как раз означает, что у наших стран есть желание двигаться в этом направлении. Это очень правильное решение, поскольку до сих пор потенциал наших отношений не был реализован в полной мере, существуют огромные пробелы. Например, товарооборот пока находится на довольно низком уровне ($4,6 млрд в 2022 году. — RT), не соответствующем масштабу двух государств», — заявил специалист.

Стоит отметить, что усилия для расширения торговли между двумя странами уже предпринимаются. Так, в мае этого года агентство ISNA со ссылкой на данные таможни исламской республики сообщило, что с марта 2022-го по март 2023-го экспорт товаров из Ирана в Россию увеличился в годовом выражении на 30%, в результате чего РФ поднялась с 11-го на десятое место в списке крупнейших импортёров республики.

«Не исключаю, что на встрече 7 декабря будут обозначены новые векторы торгово-экономического развития, и это даст импульс для вывода российско-иранского делового сотрудничества на совершенно новый уровень. Это позволит идти нашим странам дальше в сторону стратегического взаимодействия друг с другом», — резюмировал Сафаров.