Путин и Раиси 7 декабря обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси в четверг, 7 декабря, обсудят в Москве торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в энергетической сфере.

Об этом сообщили в Кремле.

«Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Раиси намерены обменяться мнениями по основным международным и региональным темам.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема спецоперации будет обсуждаться на переговорах Владимира Путина с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана.