Путин и Раиси 7 декабря обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике
Об этом сообщили в Кремле.
«Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Раиси намерены обменяться мнениями по основным международным и региональным темам.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема спецоперации будет обсуждаться на переговорах Владимира Путина с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана.