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Ушаков: тема СВО будет обсуждаться с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема специальной военной операции будет обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана.
Ушаков: тема СВО будет обсуждаться с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана
  • РИА Новости

Он отметил, что, кроме палестино-израильского конфликта, который в настоящее время «носит самый горячий характер», будет обсуждаться ситуация по линии спецоперации. Ушаков подчеркнул, что такое обсуждение «неизбежно».

«Я не сомневаюсь, нашим коллегам будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации, конечно», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.

Также сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси приедет в четверг, 7 декабря, в Москву на встречу с президентом России.

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