«Отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень»: как прошли рабочие визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетил с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном российский лидер отметил, что отношения стран вышли на беспрецедентно высокий уровень. Позднее Путин посетил Эр-Рияд, где состоялась встреча с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе переговоров президент РФ подчеркнул стабильность взаимодействия государств в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В среду, 6 декабря, Владимир Путин посетил с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, где обсудил с лидерами арабских государств вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня.

В Абу-Даби президент провёл переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. После прилёта Путина небо над городом окрасилось в цвета российского флага, который начертили семь самолётов ВВС ОАЭ.

«Хочу поблагодарить за такой красочный и дружеский приём, — сказал Путин в начале встречи. — Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом».

«ОАЭ — главный торговый партнёр России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — заявил глава государства.

По его словам, продвигается промышленная кооперация двух стран, реализуется ряд проектов в нефтегазовой сфере, идёт сотрудничество по линии ОПЕК+, развиваются гуманитарные связи.

Президент также отметил продуктивное сотрудничество на международной арене. Как подчеркнул Путин, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, лидер ОАЭ пожелал России и её народу прогресса и процветания, а также отметил, что отношения двух стран имеют исторический характер.

«В последние годы отношения активно развивались в различных областях в интересах обеих стран и народов. Я хотел бы подчеркнуть, что очень ценю вашу личную роль в укреплении двусторонних отношений, — сказал Аль Нахайян. — Хотел бы также отметить, что ОАЭ является крупнейшим инвестором в российскую экономику, и за последний год инвестиции в ненефтяной сектор выросли на 103%... Это беспрецедентный скачок, который указывает на особый характер отношений между нашими странами».

Через несколько часов представительная российская делегация во главе с Владимиром Путиным прибыла в Эр-Рияд, где состоялась встреча президента с председателем Совета министров Саудовской Аравии наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Также по теме «Огромное политическое значение»: какие вопросы обсудит Владимир Путин с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии Владимир Путин 6 декабря посетит с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Как сообщили в Кремле,...

Во вступительном слове президент констатировал, что у России и Саудовской Аравии очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике и гуманитарных областях.

«За последние семь лет отношения приобрели такое качество, достигли такого уровня, которого раньше никогда не было», — подчеркнул Путин, отметив особую заслугу в этом короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Российский лидер также отметил, что изначально саудовская делегация во главе с наследным принцем должна была посетить Москву, однако из-за изменившихся обстоятельств в эти планы были внесены коррективы.

«Но ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. И действительно, находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие», — заявил Путин, пригласив Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в российскую столицу. Тот ответил согласием.

В свою очередь, председатель Совета министров Саудовской Аравии подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд за последние годы достигли многого в двусторонних отношениях, например в энергетике, инвестиционных отношениях, сельскохозяйственной сфере.

«Мы можем найти много сюжетов, много тем, по которым мы разделяем общие интересы, работаем вместе для достижения стабильности и развития всего мира... Благодаря политической кооперации и взаимодействию нам удалось положительно повлиять на ряд моментов на Ближнем Востоке, и это увеличило безопасность... Перед нами широкие и большие возможности, используя которые мы сможем работать вместе на благо народов всего мира», — подчеркнул Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

kremlin.ru

Воздушное сопровождение борта номер один

В Минобороны РФ рассказали, что борт главы государства в ходе международного перелёта сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС России.

«Истребители Воздушно-космических сил России Су-35С со штатным авиационным вооружением различного класса выполнили авиационное сопровождение на всём пути полёта литерного самолёта», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в МО, истребители пилотировали лётчики первого класса, а взлёт звена Су-35С проводился с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях, при сильном дожде и порывистом ветре.

Провал попыток изоляции России

Стоит добавить, что агентство Bloomberg в преддверии зарубежной рабочей поездки Владимира Путина выпустило материал, в котором отмечалось, что турне президента РФ на Ближний Восток наглядно показывает провал попыток Запада по изоляции России.

Обозреватели издания констатировали, что визит Путина в две ключевые державы Персидского залива — «явный признак» того, что РФ не изолирована. Более того, таким образом Москва способствует достижению поставленной цели по утверждению своего влияния на Ближнем Востоке и показывает, что традиционные американские союзники ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся сбалансировать свою внешнюю политику.

Тем временем уже в четверг, 7 декабря, в Москве пройдут переговоры российского лидера с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств намерены рассмотреть актуальную повестку двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным темам.