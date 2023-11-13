«До вывоза всех обратившихся за помощью»: МИД рассказал о процессе эвакуации россиян из сектора Газа

За два дня сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули 169 граждан РФ, среди них 70 детей. Об этом заявили в МИД России. Эвакуация проводится до вывоза из сектора всех россиян, обратившихся за помощью. При этом 70 человек из первой группы эвакуированных уже вылетели в Москву из Каира спецбортом МЧС России.

Эвакуационные мероприятия будут продолжены до вывоза из сектора Газа всех российских соотечественников, обратившихся за помощью. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Российские дипломаты в своём заявлении отметили, что 12 ноября во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина началась эвакуация граждан России, стран СНГ и членов их семей из сектора Газа. В Москве признательны представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие.

«Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения», — говорится в заявлении.

На Смоленской площади указали, что вывоз эвакуируемых осуществляется поэтапно с учётом ограниченной пропускной способности КПП «Рафах» на границе с Египтом. Работа погранперехода на фоне боевых действий сокращена до нескольких часов в светлое время суток.

«Первая группа обратившихся за помощью россиян и членов их семей в количестве 70 человек (в основном женщины и дети) пересекла египетскую границу и была доставлена наземным транспортом в Каир. Самолёт МЧС России с российскими гражданами на борту уже вылетел в Москву», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Кремле приветствовали содействие, оказанное российским ведомствам для эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

«Конечно же, рассчитываем на то, что процесс выхода из Газы наших сограждан продолжится и каждый желающий сможет покинуть Газу. Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряжённой работой. Ещё многое предстоит сделать для того, чтобы действительно все желающие покинули Газу», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом в понедельник, 13 ноября, пункт пропуска «Рафах» уже пересекли 99 человек, в том числе 26 мужчин, 30 женщин и 43 ребёнка. Таким образом, всего за два дня КПП пересекли 169 граждан РФ.

«Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле», — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Фарисейство США

Соединённые Штаты Америки за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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По данным ведомства, американская администрация на фоне всеобщей обеспокоенности гибелью 10 тыс. палестинцев в результате ракетно-бомбовых ударов израильской армии призывает ввести гуманитарные паузы и ограничить зоны обстрелов. К тому же многочисленные визитёры из Госдепартамента и Минобороны США заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира и даже выражают свое сочувствие палестинскому населению.

При этом, как подчеркнули в СВР, на деле Вашингтон прибегает к излюбленному приёму — фарисейству.

«Правда, однако, состоит в том, что за «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена. В Вашингтоне сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели «значительного числа» мирных жителей. Однако, как полагают в Белом доме, это вполне допустимо и не повлечет лишения Тель-Авива поддержки Вашингтона. Главное — завершить военные действия максимально быстро», — говорится в заявлении.

По данным СВР, для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии.

«Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе. Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских правилах, который Вашингтон предлагает всему остальному миру», — пояснили в ведомстве.