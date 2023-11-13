«Рассчитываем, что процесс продолжится»: в Кремле приветствовали содействие сторон при эвакуации россиян из сектора Газа

В Кремле приветствовали содействие сторон палестино-израильского конфликта в процессе эвакуации россиян из сектора Газа. По словам Дмитрия Пескова, ещё предстоит многое сделать для того, чтобы все желающие покинули территории, на которых ведутся боевые действия. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что 70 россиян, в том числе 27 детей, которых накануне эвакуировали из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии. При этом в МЧС России добавили, что всем гражданам РФ была оказана необходимая помощь.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф осмотрели 70 граждан РФ, эвакуированных из Газы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Среди них одна женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трёх лет, в том числе трёхмесячный младенец.

«Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии. Допущены к перелёту Каир — Москва. В полёте их будут сопровождать медики», — говорится в сообщении.

В МЧС России, в свою очередь, отметили, что граждане РФ были размещены в Каире. Им была оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием.

Эвакуированных из сектора Газа граждан РФ разместили в Каире

12 ноября эвакуированные россияне пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и оказались на территории Египта. Как заявили в МЧС России, на протяжении недели проводилась работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации из сектора Газа.

Между тем утром 13 ноября советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в эфире Первого канала сообщил, что согласован новый список выхода российских граждан. «У нас сегодня ожидаются порядка 70 человек. Мы надеемся на это», — цитирует его ТАСС.

В Кремле приветствовали содействие, оказанное российским ведомствам всеми вовлечёнными сторонами для эвакуации граждан РФ из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно же, рассчитываем на то, что процесс выхода из Газы наших сограждан продолжится и каждый желающий сможет покинуть Газу. Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряжённой работой. Ещё многое предстоит сделать для того, чтобы действительно все желающие покинули Газу», — добавил он.

«Россия всегда критически относилась к действиям Израиля на оккупированных территориях»

В отношениях России и Израиля «ничего не изменилось» после обострения палестино-израильского конфликта, произошедшего 7 октября. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Также по теме Невысказанные обязательства: спикер ЦАХАЛ заявил, что Израиль не обещал не наносить удары по югу сектора Газа Вооружённые силы Израиля не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ...

«Мы всегда критически относились к тому, что Израиль делал на оккупированных территориях. И Израиль знал о нашей критике», — сказал он.

Говоря об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, он подчеркнул, что дорожная карта по этому вопросу заключается в создании двух государств, живущих в мире друг с другом в границах 1967 года: «Это единственный способ избежать дальнейших проблем».

По его словам, сотрудничество международного сообщества в любом случае необходимо для любых шагов в рамках палестино-израильского урегулирования. При этом США не желают слышать ни о каком призыве к прекращению огня в секторе Газа или об осуждении действий Израиля — они осуждают исключительно палестинское движение ХАМАС.

«США не хотят никаких действий со стороны Совета, которые могли бы поставить под угрозу наземную операцию Израиля в секторе Газа», — подчеркнул он.

Критическая ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа

Представитель Международного комитета Красного Креста Алёна Синенко в эфире телеканала «Россия 24» назвала «очень критической» ситуацию со здравоохранением в секторе Газа.

«Больницы, которые продолжают работать, переполнены ранеными, а также беженцами, потому что люди считают, что больницы — это единственное безопасное место, и приходят туда для того, чтобы укрыться от бомбёжек», — цитирует её РИА Новости.

При этом уже на протяжении трёх дней медицинский центр «Аль-Шифа» в Газе остаётся без воды и электричества, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Число смертельных случаев среди пациентов значительно возросло, и в больнице больше не функционирует стационар», — написал он в соцсетях.

По его словам, международное сообщество не должно молчать, в то время как больницы, которые должны быть безопасными убежищами, «превращаются в места смерти, опустошения и отчаяния».

Также на russian.rt.com «Десятки людей были ранены»: корреспондент RT об эвакуации мирных жителей в секторе Газа

В свою очередь, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» оценила бомбёжку Израилем больниц в секторе Газа. По последним данным, число погибших превысило 11 тыс., из них более 4,6 тыс. — дети.

Она также отреагировала на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что жертвы среди мирного населения являются сопутствующей потерей.

«Как смеет рассуждать о морали человек, за месяц убивший 4 тыс. детей, которые точно не члены ХАМАС. Абсолютно очевидно, что никакого ХАМАС в сколько-нибудь достаточном количестве для таких бомбардировок там нет. Все знают, что ХАМАС находится в Катаре, при чём тут Газа? В Газе находятся дети, их матери, кто-то, наверное, из ХАМАС тоже есть, но так вы их не убьёте — вы убьёте всех остальных, это есть геноцид. Нет ничего страшнее в мире, чем наблюдать, как человек превращается в зверя», — приводит её слова РИА Новости.