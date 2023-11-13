В ООН заявили об остановке гумоперации в Газе из-за недостатка топлива
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В своей социальной сети Х (Twitter) он объяснил, что соответствующая мера была принята в связи с недостатком топлива.
«Гуманитарная операция в Газе будет остановлена в ближайшие 48 часов, поскольку в Газу не разрешили ввезти топливо», — говорится в сообщении.
Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о выведении из строя больницы «Аль-Кудс» в Газе из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.