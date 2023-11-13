В ООН заявили об остановке гумоперации в Газе из-за недостатка топлива

Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт заявил, что проведение гуманитарной операции в анклаве будет остановлено в течение следующих 48 часов.

В своей социальной сети Х (Twitter) он объяснил, что соответствующая мера была принята в связи с недостатком топлива.

«Гуманитарная операция в Газе будет остановлена в ближайшие 48 часов, поскольку в Газу не разрешили ввезти топливо», — говорится в сообщении.

Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о выведении из строя больницы «Аль-Кудс» в Газе из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.