МИД: Россия продолжит эвакуацию из сектора Газа до вывоза всех россиян
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Указывается, что вчера по поручению российского президента Владимира Путина началась эвакуация граждан России, стран СНГ и членов их семей из сектора Газа.
«Российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие», — поблагодарило дипведомство.
Также там отметили, что вывоз граждан проводится с учётом ограничений КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Ранее в МЧС России заявили, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву из Каира.