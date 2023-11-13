МИД: Россия продолжит эвакуацию из сектора Газа до вывоза всех россиян

Россия будет проводить эвакуационные мероприятия во взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами до вывоза из сектора Газа всех россиян, которые обратились за помощью в загранучреждения, говорится в заявлении МИД.

Указывается, что вчера по поручению российского президента Владимира Путина началась эвакуация граждан России, стран СНГ и членов их семей из сектора Газа.

«Российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие», — поблагодарило дипведомство.

Также там отметили, что вывоз граждан проводится с учётом ограничений КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Ранее в МЧС России заявили, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву из Каира.