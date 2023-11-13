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МИД: Россия продолжит эвакуацию из сектора Газа до вывоза всех россиян

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Россия будет проводить эвакуационные мероприятия во взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами до вывоза из сектора Газа всех россиян, которые обратились за помощью в загранучреждения, говорится в заявлении МИД.
МИД: Россия продолжит эвакуацию из сектора Газа до вывоза всех россиян
  • Gettyimages.ru

Указывается, что вчера по поручению российского президента Владимира Путина началась эвакуация граждан России, стран СНГ и членов их семей из сектора Газа.

«Российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие», — поблагодарило дипведомство.

Также там отметили, что вывоз граждан проводится с учётом ограничений КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Ранее в МЧС России заявили, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву из Каира.

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