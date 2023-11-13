МЧС: спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт МЧС России, в котором находятся эвакуированные из сектора Газа россияне, вылетел из Египта в Москву, заявили в МЧС.

В Telegram-канале ведомства говорится, что самолёт Ил-76 доставит 70 граждан России в Москву. На протяжении полёта людей будут сопровождать медики и психологи МЧС.

«Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле», — заявил глава ведомства Александр Куренков.

Вчера вечером в МЧС сообщили, что колонна с эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир.