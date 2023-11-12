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МЧС: колонна с эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир

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В МЧС России заявили, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир.
МЧС: колонна с эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развёрнут оперативный штаб», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что всем вывезенным из сектора Газа окажут помощь, в том числе медицинскую, психологическую и юридическую.

«Также сотрудники обеспечивают эвакуированных водой и питанием», — добавили в министерстве.

Ранее в МЧС России заявили, что сектор Газа покинули уже 70 россиян, они перешли в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге анклава.

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