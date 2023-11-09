«Дискредитирует санкции как инструмент»: в ЕП призвали страны Европы пересмотреть подход к конфискации автомобилей из РФ

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию, в которой содержится призыв к пересмотру позиции ряда стран ЕС относительно запрета на въезд автомобилей российских граждан. Авторы документа полагают, что подобное «чрезмерное» соблюдение требований дискредитирует цель санкций и сами рестрикции как инструмент. При этом сама резолюция посвящена очередному ужесточению антироссийских ограничительных мер.

В новой резолюции Европарламента, посвящённой ограничительным мерам ЕС в отношении РФ, содержится призыв отказаться от практики конфискации личных вещей и автомобилей российских граждан, поскольку это «дискредитирует санкции» как механизм.

«Европейский парламент... призывает комиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств, предназначенных только для личного использования, подчёркивает, что подобное чрезмерное соблюдение (требований. — RT) дискредитирует цель санкций и сами санкции как инструмент», — говорится в документе.

В то же время основным мотивом документа является призыв к очередному ужесточению санкций против России. Авторы, в частности, призывают обратить внимание на механизмы, при помощи которых Москва обходит существующие ограничения на экспорт и импорт при участии третьих стран.

Наряду с этим депутаты Европарламента обеспокоены попытками подорвать усилия по ослаблению российской экономики и промышленной базы. В резолюции также содержится призыв обеспечить полное закрытие рынка ЕС для ископаемых видов топлива, имеющих российское происхождение.

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Напомним, в начале сентября Евросоюз в пояснительной записке сообщил, что российским гражданам запрещено ввозить на территорию ЕС ряд личных вещей, в том числе зарегистрированные в РФ автомобили.

В документе, призванном ответить на часто задаваемые вопросы, уточнялось, могут ли граждане России «временно ввозить» в Европейский союз личные вещи и транспортные средства, «например в туристических целях». В первоначальной версии документа на этот вопрос был предусмотрен прямой отрицательный ответ.

В обновлённой версии записки говорилось, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

В Кремле назвали это решение Евросоюза «чрезвычайным с точки зрения здравого смысла».

«Хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Впоследствии в МИД России заявили, что в основе применённой ЕС логики лежат принципы расизма. Как отметила в ходе брифинга 4 октября официальный представитель МИД Мария Захарова, в ЕС «идут в этом направлении на полных парах».

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«Расцениваем это как нелегитимные действия... в основе которых находится национализм и неонацистская логика. Называйте как хотите: современная форма расизма, неонацизм — суть одна и та же», — заявила она.

Захарова отметила, что на фоне всё более очевидного фиаско антироссийской санкционной политики ЕС члены объединения уже фактически не скрывают, что хотели бы «попытаться отыграться за этот провал на всех россиянах».

«Прямо об этом говорят. Именно этим продиктованы очередные запретительные меры, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы. Налицо лживость прежних утверждений европейских политиков и чиновников Брюсселя о том, что санкции якобы не направлены против простых россиян. Теперь говорят, что направлены», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в Москве рассматривают запреты в отношении ввоза личных автомобилей с российскими номерами как ещё одну попытку по воссозданию «не просто железного занавеса в Европе, а настоящего возрождения нацизма с его различными неоформами».