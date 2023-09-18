МИД России: разъяснения ЕК по въезду направлены на нанесение ущерба россиянам

Так называемые разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по порядку въезда находятся за гранью абсурда и направлены против граждан России. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

В МИД назвали данный шаг не первой антироссийской акцией.

«Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти «разъяснения» по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз», — говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что власти ЕС намерены построить в Европе новый железный занавес, максимально ограничив возможности общения между людьми.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

При этом ЕК разрешила не конфисковывать у россиян одежду на границе в рамках санкций.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT назвала новые санкционные меры Евросоюза, в частности запрет россиянам ввозить личные вещи, расизмом.