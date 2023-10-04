Захарова: Россия ответит на запрет въезда автомобилей в ряд стран Европы

Москва ответит на запрет въезда в ряд стран Европы зарегистрированных в России автомобилей.

Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, в настоящее время профильными ведомствами ведутся контакты с целью проработки реакции.

«Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — отметила она.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал проявлением нацизма запрет ряда европейских стран на въезд на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей.

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Болгарии начал действовать с конца дня 2 октября.

Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

Власти Эстонии тоже запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами.

Накануне сообщалось, что объявленный Норвегией запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей вступает в силу в полночь по местному времени.