Болгария с 2 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Запрет на въезд автомашин с российскими номерами на территорию Болгарии начнёт действовать с конца дня 2 октября, заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнёт действовать запрет на въезд российских автомобилей», — цитирует Златанова издание «24 часа».

Отмечается, что запрет распространяется не только на легковые машины, но и на грузовики.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

Власти Эстонии тоже запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.