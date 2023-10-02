Болгария с 2 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
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«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнёт действовать запрет на въезд российских автомобилей», — цитирует Златанова издание «24 часа».
Отмечается, что запрет распространяется не только на легковые машины, но и на грузовики.
Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.
Власти Эстонии тоже запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.