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Норвегия запретит въезд автомобилям с номерами России

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Власти Норвегии решили ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в страну начиная с ночи 3 октября.
Норвегия запретит въезд автомобилям с номерами России
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии.

«Норвегия, следуя примеру стран Евросоюза, имеющих сухопутную границу с Россией, уточняет, что запрет на ввоз, в частности, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством сидячих мест включает также запрет на промежуточный импорт», — приводит ТАСС заявление дипведомства.

Также указывается, что Норвегия вводит некоторые исключения, а изменения вступят в силу с 3 октября.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

Также власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.

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