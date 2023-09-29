Норвегия запретит въезд автомобилям с номерами России

Власти Норвегии решили ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в страну начиная с ночи 3 октября.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии.

«Норвегия, следуя примеру стран Евросоюза, имеющих сухопутную границу с Россией, уточняет, что запрет на ввоз, в частности, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством сидячих мест включает также запрет на промежуточный импорт», — приводит ТАСС заявление дипведомства.

Также указывается, что Норвегия вводит некоторые исключения, а изменения вступят в силу с 3 октября.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

Также власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.