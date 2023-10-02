Лавров назвал нацизмом запрет ряда стран Европы на въезд российских автомобилей

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал проявлением нацизма запрет ряда европейских стран на въезд на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей.

Об этом министр сказал, отвечая на вопросы по итогам XX ежегодного заседания клуба «Валдай».

Лавров отметил поразительную скорость того, как с представителей европейских стран слетела внешняя благообразность.

«Это проявление того, что принято называть нацизмом по отношению к русским только», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что запрет на въезд автомашин с российскими номерами на территорию Болгарии начнёт действовать с конца дня 2 октября.

До этого Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

Власти Эстонии тоже запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.