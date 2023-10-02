Лавров назвал нацизмом запрет ряда стран Европы на въезд российских автомобилей
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Об этом министр сказал, отвечая на вопросы по итогам XX ежегодного заседания клуба «Валдай».
Лавров отметил поразительную скорость того, как с представителей европейских стран слетела внешняя благообразность.
«Это проявление того, что принято называть нацизмом по отношению к русским только», — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что запрет на въезд автомашин с российскими номерами на территорию Болгарии начнёт действовать с конца дня 2 октября.
До этого Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.
Власти Эстонии тоже запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.