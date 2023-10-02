«Практического смысла почти не имеет»: Болгария с 2 октября вводит запрет на въезд российских автомобилей

Запрет на въезд российских автомобилей на территорию Болгарии начнёт действовать уже с 2 октября, заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов. Он напомнил, что аналогичная мера в отношении грузового транспорта действует уже несколько месяцев. Комментируя решение Болгарии, эксперты отмечают, что болгарское руководство действует по указаниям Брюсселя, не вникая в смысл вводимых мер.

В Болгарии с вечера понедельника, 2 октября, начнёт действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил глава пограничной полиции Антон Златанов.

«Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей начнёт действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев», — приводит ТАСС слова Златанова, произнесённые в эфире Болгарского национального телевидения.

До Болгарии об аналогичных мерах сообщили власти Польши, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Позднее такое же решение приняли в Норвегии.

Напомним, Евросоюз 8 сентября сообщил в пояснительной записке, что гражданам РФ запрещено ввозить ряд личных вещей, среди которых зарегистрированные в России автомобили. В документе, в котором изложены ответы на часто задаваемые вопросы, объяснялось, могут ли граждане России «временно ввозить» в Европейский союз личные вещи и транспортные средства, «например в туристических целях». В начальной версии документа на этот вопрос давался прямой отрицательный ответ.

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Позднее был обнародован обновлённый вариант записки, в котором говорилось, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

В Кремле назвали решение Евросоюза чрезвычайным «с точки зрения здравого смысла».

«Хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Впоследствии в МИД России заявили, что ряд утверждённых Еврокомиссией ограничительных мер направлен непосредственно против простых россиян.

«Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти «разъяснения» по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз», — говорилось в сообщении МИД, опубликованном 18 сентября.

Как отметили дипломаты, стремление руководства ЕС «возвести в Европе новый железный занавес, максимально ограничив возможности общения между людьми» стало очевидным.

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Наряду с этим в МИД подчеркнули, что отвечать за политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придётся каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги.

Комментируя новое решение Болгарии, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что руководство этой страны поддержало тренд, начатый рядом других государств Европы.

«Ещё пара-тройка стран обязательно присоединится к этому безумию. Если Бог хочет кого-то наказать — он лишает его разума», — сказал Мухин в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Юрий Светов обратил внимание на то, что у России нет сухопутной границы с Болгарией.

«Каким образом машины с российскими номерами будут въезжать в Болгарию? То есть они должны проследовать через соседние страны или по морю прибыть туда. Если ехать через кого-то, то туда же въезд тоже запрещён», — подчеркнул специалист.

По мнению политолога, Болгария действует в соответствии с указаниями руководства ЕС.

«Пришёл приказ из Брюсселя — выполняй, не пытайся вникать в смысл, поэтому надо было изымать шампуни, туалетную бумагу, одежду и так далее, потом вроде бы немножко назад сдали», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он напомнил о высказываниях главы МИД Финляндии, в соответствии с которыми граждане России должны почувствовать на себе последствия санкций.

«И здесь аналогичная ситуация, она практического смысла почти не имеет», — заключил Светов.