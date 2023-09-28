Власти Финляндии усилили контроль над транзитом российских автомобилей

Власти Финляндии ввели круглосуточный контроль на КПП «Нейден» на границе с Норвегией, чтобы предотвратить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей транзитом через норвежскую территорию.

AFP

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Об этом сообщает издание The Barents Observer. По данным издания, до принятия такого решения финской стороной таможенный контроль осуществлялся только в дневное время. Теперь контроль будет проводиться круглосуточно с целью полного перекрытия транзита автомобилей с российскими номерами через территорию Норвегии. Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.