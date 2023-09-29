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Алиханов: ограничение на въезд автомобилей в Литву не касается транзита по УТД

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на данные литовской таможни заявил, что ограничение на въезд зарегистрированных в России автомобилей в Литву не касается проезда по упрощённым транзитным документам (УТД).
Алиханов: ограничение на въезд автомобилей в Литву не касается транзита по УТД
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД», — говорится в сообщении.

Кроме того, литовская таможня обязала въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года автомобили с российскими номерами покинуть территорию страны в течение шести месяцев.

Ранее стало известно, что  11 сентября таможня Литвы не пропустила и вернула в Калининградскую область свыше 40 машин с регистрацией в России.

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