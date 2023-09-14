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Таможня Литвы с 11 сентября не пропустила более 40 машин с регистрацией в России

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С 11 сентября таможня Литвы не пропустила и вернула в Калининградскую область свыше 40 машин с регистрацией в России.
Таможня Литвы с 11 сентября не пропустила более 40 машин с регистрацией в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

«В Калининградской области с 11 по 14 сентября литовская сторона вернула через ТП МАПП Чернышевское 41 транспортное средство», — говорится в сообщении.

Утверждается, что представители таможни не объяснили причины такого решения.

Ранее стало известно, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы не смогли согласовать общий подход к изъятию из-за санкций Евросоюза автомобилей с российской регистрацией на своей территории.

Также сообщалось, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

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