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Эстония, Латвия и Литва не согласовали меры по конфискации российских авто

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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы не смогли согласовать общий подход к изъятию из-за санкций Евросоюза автомобилей с российской регистрацией на своей территории.
Эстония, Латвия и Литва не согласовали меры по конфискации российских авто
  • РИА Новости

Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

По его словам, теперь властям предстоит решить вопрос, что будет с теми автомобилями, которые уже находятся на территории стран, одной из возможностей является конфискация машин.

«Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел других прибалтийских государств выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет», — сказал министр.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

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