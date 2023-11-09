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В Европарламенте призвали страны ЕС не конфисковывать машины россиян

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Европарламент призвал страны Евросоюза отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей российских граждан. Об этом сказано в резолюции ЕП, в которой депутаты призывают ужесточить санкции против России.
В Европарламенте призвали страны ЕС не конфисковывать машины россиян
  • РИА Новости

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования», — приводит ТАСС текст документа.

Также там подчёркивается, что подобное чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций.

Кроме того, в ЕП признали, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении России.

В начале сентября ЕС запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

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