В Европарламенте призвали страны ЕС не конфисковывать машины россиян
- РИА Новости
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования», — приводит ТАСС текст документа.
Также там подчёркивается, что подобное чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций.
Кроме того, в ЕП признали, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении России.
В начале сентября ЕС запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.