Оружейный марафон: в Южной Корее опровергли обсуждение с ЕС поставок боеприпасов Украине

В Минобороны Южной Кореи опровергли вовлечённость страны в диалог с ЕС о возможной передаче боеприпасов Украине. В военном ведомстве назвали не соответствующим действительности заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что он и глава южнокорейского МО Ли Чжон Соп обсудили поставки снарядов Киеву. В министерстве подчеркнули, что слова Борреля о необходимости поддержки Украины вооружением — это лишь выражение позиции Евросоюза. Ранее в западных СМИ была опубликована информация, что Сеул якобы уже передаёт Украине боеприпасы, но делает это опосредованно. По мнению экспертов, Запад на фоне истощения собственных арсеналов заинтересован в вовлечении своих партнёров в военное снабжение Украины. Однако этот процесс не отвечает интересам Сеула, который стремится сохранить стабильность в отношениях с Россией, полагают аналитики.

Поддержка Украины боеприпасами не является предметом диалога между Южной Кореей и Евросоюзом. Так в Минобороны азиатской республики прокомментировали слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы обсуждении с Сеулом возможных поставок снарядов ВСУ.

«Заявление о том, что велось обсуждение о предоставлении Украине поддержки в виде боеприпасов, не соответствует действительности. Говоря о потребности в различных системах вооружений и других формах помощи для улучшения ситуации на Украине, европейская сторона выразила свою одностороннюю позицию о важности (предоставления. — RT) боеприпасов», — приводит комментарий военного ведомства южнокорейское агентство «Рёнхап».

В воскресенье, 4 июня, Жозеп Боррель и министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп провели встречу на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Её кратким резюме глава дипломатии Евросоюза поделился в Twitter.

«(Состоялась. — RT) важная встреча с министром обороны Республики Корея Ли Чжон Сопом на (форуме. — RT) «Диалог Шангри-Ла — 2023»... Я рассказал о потребностях Украины в боеприпасах. Мы сотрудничаем с целью создания нового партнёрства в области безопасности и обороны по итогам нашего успешно проведённого саммита», — написал Боррель.

Слухи о поставках

В ходе беседы с RT эксперты обратили внимание на ряд сделанных ранее западными СМИ вбросов о том, что Сеул якобы уже оказывает военную помощь Киеву, но делает это скрытно, не афишируя. В частности, американская газета The New York Times 9 апреля опубликовала материал об «утечке» секретных документов Пентагона, в которых якобы содержалась информация об обсуждении в южнокорейском правительстве опосредованных военных поставок Украине. В NYT отметили, что попавший в их руки доклад основывался на данных радиоразведки: спецслужбы записали беседу бывшего советника по национальной безопасности Ким Сон Хана и экс-секретаря по международным делам Ли Мун Хи. Во время разговора Ким «предположил возможность» продажи Польше 330 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. В свою очередь, Ли заметил, что есть вероятность того, что Польша согласится назваться конечным пользователем боеприпасов, но затем отправит их на Украину.

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О якобы поисках Южной Кореей путей поддержать Украину боеприпасами писала и газета The Wall Street Journal. 24 мая там вышла статья, в которой говорилось, что Южная Корея готовится перебросить сотни тысяч артиллерийских снарядов Украине при посредничестве Соединённых Штатов. Согласно данным источников издания, Сеул и Вашингтон достигли соответствующей договорённости после просьб Белого дома оказать содействие на фоне истощения арсеналов Пентагона.

«Согласно конфиденциальному соглашению, Южная Корея передаёт снаряды США, а те в свою очередь организуют их отправку на Украину. И Белый дом, и представитель правительства Южной Кореи в Сеуле от комментариев отказались», — сообщила газета.

В Сеуле же настаивают, что никаких поставок боеприпасов Украине не планируют и предоставляют Киеву лишь гуманитарную и финансовую помощь. Тем не менее 19 апреля южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в беседе с Reuters допустил, что республика может пойти на передачу Украине вооружений «в случае возникновения ситуации, с которой международное сообщество не сможет мириться», или «серьёзного нарушения законов войны».

Схожее заявление сделал и глава управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён в ходе слушаний в парламентском комитете. По его словам, всё будет зависеть от положения дел «на местах».

«Вплоть до настоящего момента мы предоставляли Украине (только. — RT) гуманитарную и финансовую помощь... Однако Украина подверглась незаконному вторжению. Мы собираемся рассмотреть этот вопрос (о поставках боеприпасов. — RT) после наблюдения за обстановкой на местах и в свете прочих обстоятельств», — сказал Чо Тхэ Ён.

Американская гаубица М777

AFP

© Jung Yeon-je

Шаг к разрушению отношений

В России негативно отреагировали на возможное присоединение Южной Кореи к поставкам боеприпасов и вооружений Украине. 19 апреля посольство РФ в республике констатировало в своём Telegram-канале, что подобный шаг «окончательно разрушил бы российско-корейские отношения, конструктивно развивавшиеся на протяжении последних трёх десятилетий», а также «имел бы весьма негативные последствия для двустороннего взаимодействия в контексте ситуации в области безопасности на Корейском полуострове».

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала любые поставки вооружений Украине «откровенно враждебным антироссийским актом».

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран», — следует из заявления Захаровой, размещённого на сайте министерства.

На фоне острой реакции Москвы в Сеуле поспешили заверить, что хотели бы сохранить стабильность в отношениях с Россией.

Давление извне

Как отмечают аналитики, давление на Южную Корею со стороны Запада в отношении военной помощи Украине в последнее время значительно возросло.

«Сегодня история со спонсорством Украины превратилась в нечто похожее на марафонский забег. Западу нужно всё больше сторонников, которые будут участвовать в поддержке Украины конкретным оказанием военно-технической помощи либо финансово. И этот тренд наметился ввиду спекуляций на теме грядущего контрнаступления ВСУ и отсутствия видимых результатов по желаемому развитию ситуации. Потому что на Западе опасаются, что многие из тех, кто изначально рьяно включился в коалицию, скоро поймут бесполезность участия в украинском конфликте, поскольку окончательное слово в нём скажет РФ», — пояснил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

Символика НАТО

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Уверенность в дальнейшем усилении давления Запада на союзников выразил и ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. В разговоре с RT эксперт напомнил об обращении к южнокорейским властям генсека НАТО Йенса Столтенберга, который посетил страну в январе этого года. Глава альянса тогда заявил, что «всё, что происходит в Европе, представляет важность для Индо-Тихоокеанского региона». В этой связи он подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины, в том числе военной.

«К тому же на Западе, особенно в Вашингтоне, очень хотят окончательно поставить крест на попытках Южной Кореи балансировать между Россией и США. Потому что Юн Сок Ёль, хотя на словах он и позволяет себе критику РФ, напрямую в антироссийскую активность пока не втягивается. Ведь его беспокоит российская поддержка Северной Кореи, которая может усилиться в результате неосторожных шагов Сеула», — отметил Асмолов.

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Поэтому США пытаются сейчас спровоцировать и РФ, и Южную Корею, спекулируя на поставках боеприпасов Украине, подчеркнул аналитик.

Однако пока желаемое выдаётся за действительное и, скорее всего, никакой переброской оружия и снарядов Сеул сейчас не занимается, считает Владимир Винокуров. «Потому что это ни в коей мере не отвечает национальным интересам Южной Кореи, так как может нанести урон их собственной обороноспособности», — пояснил он.

Вместе с тем окончательно исключать возможность изменения позиции Сеула тоже не стоит, считает Константин Асмолов.

«Проблема в том, что Южная Корея очень жёстко ценностно ориентирована на США вне зависимости от того, кто находится у власти в Вашингтоне. Более реалистичный прогноз говорит, что рано или поздно Юн Сок Ёля могут продавить. Тем более что страна обладает крупными запасами 155-мм артиллерийских боеприпасов натовского образца, нехватку которых так остро сейчас ощущают в альянсе. Однако пока мы имеем дело лишь со спекуляциями и с прощупыванием почвы на предмет реакции России», — резюмировал эксперт.