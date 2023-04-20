Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях России и Южной Кореи
Заявление опубликовано на сайте ведомства.
По словам Захаровой, российская сторона ведёт оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей «гибридной прокси-войны» против России «марионеточный режим» в Киеве.
«Любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — заявила она.
Ранее в Кремле выразили сожаление из-за недружественной позиции Сеула по Украине.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину.
По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.