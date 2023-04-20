Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях России и Южной Кореи

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки вооружений Украине, откуда бы они ни исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам Захаровой, российская сторона ведёт оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей «гибридной прокси-войны» против России «марионеточный режим» в Киеве.

«Любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — заявила она.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за недружественной позиции Сеула по Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину.

По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить