Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях России и Южной Кореи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки вооружений Украине, откуда бы они ни исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам Захаровой, российская сторона ведёт оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей «гибридной прокси-войны» против России «марионеточный режим» в Киеве.

«Любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — заявила она.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за недружественной позиции Сеула по Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину.

По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.