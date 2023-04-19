В Кремле выразили сожаление из-за недружественной позиции Сеула по Украине
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Он отметил, что кардинально нового в этом ничего нет.
«К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определённую стадию вовлечённости в этот конфликт», — сказал Песков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал слова президента Южной Кореи. По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что власти Южной Кореи договорилась с Соединёнными Штатами, что Сеул одолжит американской стороне 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы избежать их отправки на Украину.