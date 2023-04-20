«Рёнхап»: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией

Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Москвой.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в офисе президента Южной Кореи.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за недружественной позиции Сеула по Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки вооружений Украине, откуда бы они ни исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт.

По её словам, российская сторона ведёт оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей «гибридной прокси-войны» против России «марионеточный режим» в Киеве.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину.

По его словам, Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.