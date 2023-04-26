«С тяжелейшими последствиями»: в посольстве РФ в Лондоне заявили об уготованной Украине роли радиоактивного могильника

В посольстве России в Великобритании заявили, что поставки из Великобритании на Украину снарядов с сердечником из обеднённого урана указывают на готовность Лондона превратить эту страну в радиоактивный могильник. Как отметили российские дипломаты, применение этих боеприпасов грозит тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе.

В посольстве России в Великобритании заявили, что поставки Украине снарядов с сердечником из обеднённого урана указывают на готовность Лондона превратить территорию этой страны в радиоактивный могильник.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника — со всеми вытекающими тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе», — говорится в сообщении дипмиссии.

Таким образом в посольстве прокомментировали высказывания замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который подтвердил отгрузку Украине боеприпасов с обеднённым ураном, предназначенных для танков Challenger 2.

В посольстве отметили, что британский чиновник «цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений».

«Ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ, и (Лондон) не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта», — заявили в дипмиссии. По мнению российских дипломатов, недавние заявления Лондона демонстрируют линию на эскалацию развязанного ими «конфликта по доверенности» на Украине.

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Как отметили в посольстве, в британском Министерстве обороны, по всей видимости, не осознают, насколько лицемерно звучат их заверения в намерениях Лондона «заложить основы» для успешного постконфликтного восстановления Украины.

«Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды», — подытожили в дипмиссии.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что Западу безразлично, что будет происходить на Украине. По его мнению, если дело дойдёт до «применения боеснарядов с обеднённым ураном, тем более каких-то видов оружия массового поражения, интересы Украины в этой ситуации, её население, её территории Западом будут учитываться в последнюю, а не в первую очередь».

«Поэтому я соглашаюсь с теми оценками, которые интерпретируют данную ситуацию как перспективу превращения территории Украины в полигон с ядерными отходами, если и когда на это решится Запад», — заключил собеседник RT.

Ранее по поводу рисков, связанных с применением боеприпасов с обеднённым ураном, также высказался глава МИД России Сергей Лавров. Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН, он упомянул о последствиях применения таких материалов.

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«Кто бы там ни говорил о том, что он не является радиоактивным и не занесён в соответствующие списки МАГАТЭ, есть не списки, а факты и интервью с людьми, пострадавшими в той же бывшей Югославии от обеднённого урана», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов о высказываниях британского замминистра обороны.

По словам главы МИД РФ, в подобных ситуациях «нужно осознавать свою ответственность».

«Великобритании что? Они там — на острове, поэтому, может быть, не так важно, где этот обеднённый уран будет излучать или не излучать то, что в нём там содержится», — заключил министр.

Напомним, что в марте о намерениях поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном сообщила замминистра обороны Аннабель Голди. Она отметила, что такие снаряды очень эффективно справляются с поражением современных танков и бронемашин.

В Минобороны России вскоре заявили, что использование военными ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном нанесёт их здоровью непоправимый вред. Как пояснил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, страны Запада осведомлены о последствиях применения этих боеприпасов, но заявляют о готовности поставлять их.

По данным Минобороны, применение снарядов с обеднённым ураном приведёт к заражению значительных посевных площадей на территории Украины, что, в свою очередь, нанесёт огромный экономический ущерб агропромышленному комплексу страны.