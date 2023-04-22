«Берлин разрушает массив отношений»: МИД сообщил о высылке российских дипломатов из Германии и зеркальных ответных мерах

Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов из страны, сообщили в МИД России. Москва зеркально отвечает на этот шаг, заявили в дипведомстве. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, из столицы вышлют более 20 немецких дипломатов. Берлин продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение, подчеркнули в министерстве.

Днём в субботу, 22 апреля, стало известно, что власти ФРГ приняли решение об очередной высылке из страны российских дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что немецкие власти нарушили собственные заверения о нежелании афишировать этот сюжет и поставили в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных вбросов.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чём был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила телеканалу «Звезда», что будут высланы более 20 немецких дипломатов.

«Они нас уведомили, что они высылают, и сказали, что только никому ничего не говорите. И сами начали давать утечки, и сами же начали отрицать публично», — заявила она.

Источник РИА Новости в МИД ФРГ сообщил, что правительство Германии и российская сторона в последние недели находились в контакте по вопросам комплектования соответствующих представительств за рубежом.

Напомним, что ещё 25 марта в немецком издании Focus была опубликована статья, в которой со ссылкой на источники говорилось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. При этом представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла эту информацию, сообщив, что такие меры не рассматриваются.

Между тем источник ТАСС в МИД РФ отмечал, что в Москве «уже готов жёсткий ответ» на эти «нездоровые шаги» Берлина. По его словам, у Бербок — шпиономания.

Помимо этого, в американской газете The Washington Post появился материал о том, что российские власти якобы поставили перед специалистами в области политической стратегии задачу о вмешательстве в немецкую политику с целью укрепления антивоенных настроений в Европе и ослабления поддержки Украины. В Кремле подобные утверждения назвали «100%-ной фальшивкой».

«Германия всё больше идёт в кильватере США»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал массовую высылку российских дипломатов из Германии очередным примером «русофобской политики, лишённой каких-либо международных норм.

«Обрушение российско-германских отношений до самых основ создаёт условия для переориентации России на укрепление отношений с дружественными странами», — отметил парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также подчеркнул, что Берлин продолжает антироссийскую кампанию.

«Я не понимаю только, зачем немцам это надо? Они и так слишком много потеряли в этом противостоянии из-за Украины. Теперь ещё портят и политические отношения», — отметил собеседник в беседе с RT.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий констатировал, что Германия уже злоупотребляет «рычагом» выдворения дипломатов и это приводит лишь к последовательной деградации того, что ещё осталось от взаимоотношений между странами.

«Германия всё больше идёт в кильватере США и копирует не самые конструктивные приёмы в двустороннем диалоге. Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер», — цитирует его ТАСС.