Песков назвал сообщения о якобы вмешательстве России в политику Германии фальшивкой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы причастности России к попыткам вмешательства в политику Германии являются фальшивкой.
Песков назвал сообщения о якобы вмешательстве России в политику Германии фальшивкой
  • РИА Новости

«Это стопроцентная фальшивка», — заявил Песков в ответ на запрос The Washington Post.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что ЕС готовится ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что западные страны не должны допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией.

Председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину рядом стран Евросоюза и НАТО сделала их сторонами украинского конфликта.

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