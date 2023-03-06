Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Запад не допустить эскалации отношений с Россией
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал на своём YouTube-канале.
Как отмечает Макгрегор, антироссийская риторика стран Запада связана с отсутствием памяти о страхе военных конфликтов.
Он подчеркнул, что в данный момент Европа и США ошибочно считают, что военный конфликт — это всегда то, что происходит в другой стране.
По мнению Макгрегора, подобные представления о военных конфликтах очень опасны, поскольку ведут к эскалации.
Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину рядом стран Евросоюза и НАТО сделала их сторонами украинского конфликта.