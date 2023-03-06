Узнать больше

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Запад не допустить эскалации отношений с Россией

Короткая ссылка
Западные страны не должны допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Запад не допустить эскалации отношений с Россией
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал на своём YouTube-канале.

Как отмечает Макгрегор, антироссийская риторика стран Запада связана с отсутствием памяти о страхе военных конфликтов.

Он подчеркнул, что в данный момент Европа и США ошибочно считают, что военный конфликт — это всегда то, что происходит в другой стране.

По мнению Макгрегора, подобные представления о военных конфликтах очень опасны, поскольку ведут к эскалации.

Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину рядом стран Евросоюза и НАТО сделала их сторонами украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить